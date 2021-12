Cabe recordad que la condena de 110 años que había recibido Rogel Aguilera Mederos había generado una ola de indignación generalizada, por lo que ahora esta noticia ha sido recibida con gran beneplácito no solo por la familia del camionero, sino también por la comunidad hispana en los Estados Unidos, según reportó la agencia de noticias The Associated Press .

Rogel Aguilera, un inmigrante de 26 años y de origen cubano, quien fue condenado por homicidio vehicular y otros cargos, testificó que intentó frenar de golpe su camión semirremolque en el que transportaba madera el 25 de abril de 2019, pero dijo que los frenos no funcionaron. Pero los fiscales se centraron en su decisión de no tomar ninguna rampa para camiones fuera de control mientras viajaba a unas 85 mph en la Interestatal 70, al oeste de Denver.Archivado como: Reducen condena Rogel Aguilera Mederos.

Rogel Aguilera estalla en llanto y envía mensaje (pulsa en la imagen para ver el video)

En el momento de la sentencia, a Rogel Aguilera se le brotaron las lágrimas al dirigirse al tribunal y pidió perdón a las familias de las víctimas. “No soy un criminal. No soy un asesino. No soy un homicida. Cuando veo mis cargos, estamos hablando de un asesino, que no soy yo. Nunca he pensado en hacer daño a nadie en toda mi vida”, expresó conmovido.

Bruce Jones, juez del tribunal de distrito, impuso la fuerte sentencia tras considerar que era la pena mínima obligatoria según la ley estatal, informó el periódico The Denver Post. “Afirmaré que, si tuviera la discreción, no sería mi sentencia”, comentó el juez durante la dramática audiencia.