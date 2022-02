La crianza de los hijos en el siglo XXI significa lidiar con las redes sociales para niños. Hay un gran debate en cuanto a si los niños menores de 13 años deberían estar en Facebook y en las redes sociales en general. En el 2011, cuando el CEO Mark Zuckeberg sugirió que su compañía tal vez desafiará las leyes federales que prohibían a niños menores de 13 años registrarse en Facebook, los padres no estuvieron de acuerdo y comenzaron una tormenta de fuego con varias opiniones sobre el asunto. Él después redujo la fuerza sobre esa sugerencia, pero hizo que los padres meditarán, e incluso Michelle Obama declaró en Today que ella no era fanática de que niños jóvenes tengan Facebook. Las redes sociales están llenas de contenido para adultos y comentarios no filtrados, y es algo potencial para el cyberbullying, robo de identidad y abusadores de niños. Si usas Facebook y Twitter, probablemente notas que niños están registrándose para tener cuentas y mienten sobre su edad para ingresar. Te estarás preguntando, ¿qué es lo que los padres piensan? Mario Armstrong de Digital Lifestyle Expert® dice en su sitio web: “¡Solo porque los hijos de tus amigos estén haciendo esto, no significa que está bien! Solo porque tu hijo tiene 13 años o más, no significa que deberías dejarlo registrarse sin restricción alguna. Esto debe ser una decisión de los padres—solo porque los niños legalmente tenga la edad para unirse a una red social, no significa que son lo suficientemente maduros para controlar la responsabilidad”.

Ayuda para padres Ya que Facebook no es para niños, pero las redes sociales pueden serlo, muchas compañías han intentado crear alternativas más seguras. Las redes sociales para niños se dice que son: “Construidas con el equilibrio del entretenimiento, expresión, experiencia, educación y compromiso sin exposición peligrosa”. Las mejores redes sociales para niños son monitoreadas e incluyen supervisión parental para asegurar que todos están seguros. Además, Facebook tiene un centro de ayuda llamado Tools for Parents and Educators (Herramientas para Padres y Educadores), que explica cómo puedes reportar a niños menores de 13 años usando el servicio; cómo hacer que fotos de tus hijos sean eliminadas; y cómo reportar abuso en Facebook. Por último, expertos sugieren que mantengas muy vigilada las cosas que tu hijo está haciendo en línea. Primero, mantén la computadora en un cuarto en común de la casa para que puedas ver qué está haciendo. Segundo, inicia a tus hijos despacio en las redes sociales al registrarlos en sitios para niños. Las redes sociales para niños pueden ser una herramienta educativa útil; ayudan a los niños a aprender sobre etiqueta apropiada, intercambio de prácticas seguras y ciudadanía cibernética.

Administración de redes sociales Por último, redacta una “Ley de Derechos en Internet” para la cual tú y tu hijo se sentarán juntos en la mesa y la escribirán. Enséñales cosas como No engañaré con eso. No daré esta información. No me relacionaré con ese tipo de personas. Todo esto hará que tu hijo se dé cuenta que pueden ir y jugar en estos sitios, pero que aún necesita tener su guardia arriba. Si esta no es precaución suficiente para ti, los padres también pueden usar un software para monitorear, o un key logging software, que captura toda tecla que tu hijo aprieta o sitio web que visita (y pueden hacer que un reporte les llegue a su correo electrónico con lo que el niño realmente está haciendo). Para terminar, lo mejor es tener una comunicación abierta con nuestros hijos con respecto al internet. Navegarán en internet con o sin ti, así que tal vez quieras tomar la delantera y guiarlos bien desde el principio.