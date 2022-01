A menos que seas una adolescente de 20 años, probablemente estás un poco perdida sobre cómo manejar tus redes sociales de la manera adecuada en las distintas plataformas que existen hoy en día. Hace 20 años era algo muy impresionante el tener un beeper y recibir un mensaje de texto 1-4-3 (traducción= te amo). La gente se comunicaba hablando por teléfono, salían y se veían frente a frente.

No posteaban mensajes graciosos usando solo emoticones, y definitivamente no tenían miles de seguidores observando cada movimiento que hacían vía fotografía posteada en el internet. Si estás estresada con solo pensar en usar las redes sociales, te entendemos. Pero el manejo de redes sociales es algo muy importante, y si no estás al tanto con las nuevas tecnologías que todos los niños están usando, te estás quedando atrás.

Las estadísticas de las redes sociales

Estadísticas recientes de un estudio llevado a cabo por el Pew Research Center , mostraron que: “24% de los adolescentes entra en línea constantemente”, definiendo adolescentes con edades de 13-17. De esos adolescentes, 71% usa más de una red social, siendo Facebook la más popular, seguida de Instragram, Snapchat y Twitter. Esos son muchos niños usando muchos sitios de redes sociales de los que quizá no sepas nada.

La hora ha llegado: aquí hay algunos tips de redes sociales para que mejores tu manejo de ellas. Es imposible que abarquemos cada red social existente, así que hablemos de las más grandes. Facebook es la red social que permite a los usuarios conectarse con amigos, colegas y posibles conocidos al “solicitarle su amistad” a ellos. Los usuarios crean perfiles con su información personal, fotos, miembros familiares, etc.