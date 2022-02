Ha sido una larga década o algo así con las redes sociales en nuestras vidas, y a lo largo de ésta hemos acumulado muchos amigos. Seguro, cuando nos unimos por primera vez a estos sitios como Facebook, Twitter e Instagram, era genial ser amiga de todos aquellos que te mandaban una solicitud de amistad (hey, ¡mientras más mejor!). Avancemos al día de hoy.

Con tanto ruido en nuestras vidas, las noticias de todos se han convertido en algo, bueno, irritantes. Tal vez el exceso de selfies diarias, fotos de bebés, artículos sesgados derechistas, connotaciones racistas, o el exceso de compartir hasta el más mínimo detalle de nuestras vida te están deprimiendo un poco. Suena a que necesitas una limpieza en tu lista de amigos y la máxima limpieza de primavera en tu vida cibernética. Te sentirás más ligera.

Los conocidos de las redes sociales

¿De quién no deberíamos ser amigos? Para empezar, de todos los que no puedas recordar haber conocido. Incluso si fuiste a la secundaria con estas personas, si no tienes la más mínima idea de quiénes son, bórralas. Luego está ese extraño que sale en tu página y comenta tus posts y fotos; algunas veces de forma excesivamente amable, algunas veces de forma totalmente aterradora. ¡Eliminar!

Luego, considera rechazar a tus ex miembros familiares. Conforme el tiempo avanza y todos siguen con sus vidas, eventualmente serán obligados a bloquearte de alguna forma, y de igual manera, tú también, así que será mejor que lo hagas antes que ellos y evites sentimientos heridos. Y no te olvides de borrar a esas personas con las que sólo saliste una vez y luego desaparecieron, no necesitan saber sobre tu vida y estás mejor no perdiendo tu precioso tiempo molestándote con ellos.