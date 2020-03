Redadas ICE Nueva York. Inmigrantes mexicanos denunciaron este jueves la presencia de agentes de inmigración con armas largas en sus hogares y calles del sur de El Bronx, donde ya han arrestado a dos de sus vecinos y sembrado el terror en esta comunidad de Nueva York, reseñó la agencia Efe.

Denunciaron además que los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) estuvieron acompañados en una ocasión por policías de El Bronx y pidieron una explicación al alcalde, Bill de Blasio, y el jefe de la policía, Dermot Shea, porque Nueva York es una “ciudad santuario” que protege a migrantes sin documentos.

Intensifying its enforcement in sanctuary cities across the U.S., Immigration and Customs Enforcement has begun 24-hour-a-day surveillance operations around the homes and workplaces of undocumented immigrants https://t.co/dBybAhJKIL

Los denunciantes aseguraron que en lo que va de año agentes de inmigración se han presentado en tres ocasiones en el edificio donde viven estas familias con sus hijos, donde detuvieron a Javier Rodriguez hace varias semanas.

“No tengo récord criminal ni orden de deportación”, dijo el inmigrante en una conferencia de prensa la noche del jueves, acompañado de sus vecinos, quienes portaban carteles denunciando las redadas y aseguraron que se mantendrán unidos y en alerta.

Rodríguez recordó que el día en que lo detuvieron tocaron todas las puertas a las seis de la mañana y que abrió porque dijeron que eran policías y que estaban buscando a alguien, pero “eso es mentira, son tácticas para engañar a la gente”.

“Nunca enseñaron una orden de arresto y portaban chalecos que decían ‘policía'”, recordó.

Rodríguez, que está libre bajo fianza, indicó además que el pasado 3 de marzo agentes de ICE volvieron a la misma hora al edificio, otra vez portando armas largas, pero nadie les abrió.

“No es justo que vuelvan otra vez a tratar de intimidarme; esto tiene que parar. Basta de terrorismo. Mi hijo está muy afectado por eso y empezó a llorar”, indicó Rodríguez, acompañado por su niño de siete años.

This video shows an armed ICE Officer following an enforcement action in the Bronx near an elementary school P.S. 49. ICE confirmed this agent is part of “ERO Special Response Team” and was conducting an arrest warrant. The individual was not taken into custody. @PIX11News pic.twitter.com/MfR8jyjRVF

— Cristian Benavides (@cbenavidesTV) March 4, 2020