Página

1 de 5

Agentes de Inmigración habrían iniciado redadas en el sur de la Florida

El canal local Telemundo 51 publicó imágenes de la presencia de oficiales en Immokalee

The New York Times había asegurado que el próximo domingo comenzarían los operativos

Agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) habrían iniciado este viernes operativos de remoción de inmigrantes sin documentos en el sur de la Florida, de acuerdo con reportes del canal local Telemundo 51, que publicó imágenes de la presencia de oficiales en la ciudad de Immokalee, al suroeste de la península.

Fuentes aseguraron al medio que temprano en la mañana salieron desde la ciudad de Miami oficiales de ICE rumbo a esa zona del estado para ejecutar las conocidas redadas, pospuestas tres semanas atrás por el presidente Donald Trump en busca de un acuerdo entre congresistas sobre cambios en las leyes migratorias y de asilo.

Sin embargo, según The New York Times el próximo domingo darían inicio a las redadas, que en su primera fase tienen como objetivo unas dos mil personas con órdenes de deportación y que no se han presentado en las audiencias, si bien en un inicio se aseguraba que más de dos millones de inmigrantes sin documentos serían el objetivo.

Agentes de la oficina de ICE se movilizaron en el área de Immokalee, en el suroeste de Florida, en lo que parece el inicio de las redadas contra indocumentados. Aquí nuestra cobertura completa: https://t.co/BvjKHg5POC pic.twitter.com/pxExqw9ZkN — Telemundo51 (@Telemundo51) July 12, 2019

La ciudad de Miami y sus alrededores es una de las zonas metropolitanas bajo la amenaza de estos operativos, debido a la alta presencia de inmigrantes, fundamentalmente el área del suroeste de la Florida, que abarca ciudades como Naples, Fort Myres, Lehigh Acres y la propia ciudad de Immokalee, donde en la madrugada de este viernes acudieron agentes de Inmigración en busca de indocumentados.