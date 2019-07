Página

1 de 4

Aseguran que ICE en Atlanta ya tiene plan de acción para las redadas

El abogado Charles Kuck publicó que ICE rentó minivans a Enterprise

Kuck lanzó un mensaje de alerta a la comunidad hispana

De acuerdo con el abogado experto en temas de inmigración Charles Kuck, las redadas de Trump esta vez van tan en serio que el ICE en Atlanta ya contrató un servicio de vehículos de la compañía Enterprise para llevarlas a cabo.

A través de un mensaje en su cuenta de Facebook, Charles Kuck lanzó una seria advertencia a los indocumentados, especialmente del área de Atlanta.

“ICE en Atlanta alquiló minivans de Enterprise para llevarse a indocumentados este fin de semana en las presupuestas redadas”, escribió Kuck en su cuenta oficial de Facebook.

“Ponga mucha atención a gente donde vea este tipo de vehículos. No sabemos los colores, ni si tienen el logo, pero si no conoce los carros/vehículos en su vecindario, use su sentido común y quédese adentro! Conozca su derechos!”, agregó el abogado de inmigración en su mensaje de alerta.

Además de mantenerse muy alertas con las minivans de Enterprise, Charles Kuck pidió a sus seguidores compartir la publicación y las reacciones en Facebook no se hicieron esperar.

“¿Es cierto que están obteniendo órdenes (de arresto) en todo el estado? ¿Cuáles son exactamente nuestros derechos en ese caso?”, cuestionó una usuaria de la red social.

Mientras que alguien más lanzó una idea para contrarrestar la supuesta acción de ICE: “A ver mi gente, todos los que tengan licencia, a rentar una igual, mínimo pa’ confundirlos… puras de esas (minivans de Enterprise) que se vean el domingo”.

En otra de sus publicaciones, el experto en inmigración con base en Atlanta, Georgia, lanzó otro mensaje de alerta a la comunidad hispana: “Hay mucha gente preocupada de las redadas de ICE que amenazan este fin de semana”.