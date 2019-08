Página

ÚLTIMA HORA: Redadas en polleras siembran terror en comunidad hispana.

“Por favor no salgan de sus casas, ya llenaron dos autobuses”, pidió Elizabeth Iraheta, una vecina del lugar, en un Facebok Live en el que grabó el operativo.

Un agente de ICE dijo que se ejecutaron órdenes de allanamiento en varias plantas situadas en siete localidades.

Momentos de terror viven los residentes hispanos de la localidad de Morton, Mississippi, donde agentes federales llevan a cabo redadas en varias procesadoras de alimentos, según confirmó a MundoHispánico el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Una de ellas fue la planta de la productora de pollos Koch Foods Inc., que no tiene relación con Charles y David Koch.

El agente habló con The Associated Press bajo la condición de anonimato porque los detalles de la operación no estaban destinados a la difusión.

MundoHispánico confirmó con el portavoz de ICE en Atlanta, Brian Cox, que se trata de una operación de la Unidad Especial de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI) y que se están realizando en múltiples localidades del país.

Cox adelantó que en las próximas horas se realizará una rueda de prensa para informar sobre la operación

De acuerdo con denuncias de usuarios de redes sociales, que publicaron fotos de la redada, desde temprano agentes de seguridad nacional rodean a quienes trabajan particularmente en la planta Morton Kochs Foods, para lo cual utilizan autobuses y hasta helicópteros.

Según los residentes de la localidad, la zona no ha sido frecuentada por ICE en el pasado, Sin embargo, ahora la situación está cambiando debido a lo que parece ser una gran ofensiva de la Administración del presidente Donald Trump para sacar a personas en situación irregular, aseguran.