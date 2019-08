Redadas de La Migra: NYC ofrece asistencia psicológica gratis

Página

Los constantes operativos migratorios y deportaciones masivas, han generado alto niveles de estrés en los neoyorquinos e inclusive, depresión.

Nueva York, es una de las 10 ciudades que el presidente Donald Trump, anunció se realizarían redadas para deportar a personas extranjeras que permanecen en el país de manera ilegal.

La ciudad de Nueva York, pone a disposición de la comunidad inmigrante una línea telefónica de apoyo psicológico y emocional a los afectados por las redadas de la migra.

Muchas han sido las noticias ante los operativos de migración en las diferentes ciudades de los Estados Unidos, como las conocidas redadas. Ante el anuncio del incremento de este tipo de acciones realizado por el presidente Donald Trump, se ha generado una ola de pánico y estrés entre los inmigrantes que se encuentran en el país que no cuentan con los documentos al día por causa de las redadas de la migra.

Trump, anunció la realización de redadas en 10 estados del país, entre esos, Nueva York. Ciudad en la que han empezado a registrar algunas acciones por parte del ICE sin llegar a arrestos en zonas como en Sunset Park en Brooklyn y en El Barrio, en Manhattan. Este movimiento ha incrementado notablemente el nivel de estrés y preocupación entre los habitantes de la ciudad.

Alejandro Hernández, un mexicano que vive en Nueva York, compartió su testimonio donde asegura su familia ha tenido que enfrentar cuadros de estrés, ansiedad e inclusive, depresión por causa de las redadas de la migra.

“Otra vez nos sentimos como hace 3 años cuando Trump ganó. Por más que uno quiera, uno no deja de sentir miedo y los niños lo notan y se les pega”, indica Alejandro, quien es padre de 3 pequeños. “Yo trato de ser fuerte, pero me he vuelto más gruñón. Peleo más con mi mujer, y ella se la pasa alterada y triste. Ni siquiera quiere salir a la calle, ni al parque, porque siente como que “La migra” estuvo por aquí hace dos sábados, puede regresar y agarrar gente”.

Ante el nivel de estrés que se encuentra viviendo las personas inmigrantes, la ciudad se ha dado a la misión de recordar la existencia de un programa gratuito y confidencial a la disposición de quien lo necesite. Este programa tiene como objetivo brindar ayuda psicológica y emocional de manera telefónica para sobrellevar la ansiedad y nivel de malestar que la situación migratoria puede causar a personas sin documentación.