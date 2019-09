Página

Reportan redada en Oklahoma en restaurantes mexicanos

Los agentes llegaron pidiendo identificaciones y permisos de trabajo

Los restaurantes permanecen cerrados tras los arrestos

Reportan redada en Oklahoma. Agentes federales llegaron con órdenes de allanamiento a dos restaurantes mexicanos de Stillwater, en donde supuestamente arrestaron a inmigrantes indocumentados.

De acuerdo con información del canal local de noticias Oklahoma’s News 4, dos restaurantes de Stillwater están cerrados después de que agentes federales les entregaron órdenes de allanamiento.

Los cierres dejaron a los miembros de la comunidad conmocionados y algunos empleados aún se preguntan cuándo podrán volver a trabajar.

Los restaurantes afectados fueron El Vaquero y Palomino’s, localizados en la ciudad de Stillwater, Oklahoma.

Un portavoz de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos no confirmó por qué estaban entregando órdenes de allanamiento federales, pero testigos dijeron al canal de noticias que múltiples agentes federales e investigadores estaban en el lugar y se llevaron a la mayor cantidad de personas posible.

“Quiero decir que estos oficiales fueron agresivos. Fueron muy agresivos”, dijo el abogado de inmigración Jesse Gordon.

Un cartel de “cerrado” es ahora un doloroso recordatorio de lo que sucedió dentro. La gente de toda la ciudad no está segura exactamente de lo que está sucediendo o por qué.

“Me quedé impactado. No podía creer que estuvieran cerrados. Espero que vuelvan a abrir muy pronto”, dijo un cliente a la televisora local.

El miércoles, agentes federales llegaron a Palomino’s y El Vaquero exigiendo pruebas de identificación de los propietarios y los empleados, deteniendo de inmediato a cualquiera que no pudo demostrar que tenía permiso legal para trabajar en EE.UU.

El abogado de inmigración Jesse Gordon llegó rápidamente al lugar para ayudar, pero no consiguió nada con los agentes: “No se identificaron a sí mismos. No me hablaron. Les expliqué que era un abogado que podría tener un cliente allí”.