Una redada en un campamento de inmigrantes dejó a 12 detenidos en Arizona

Este es el segundo operativo de este tipo en menos de tres meses contra el grupo de ayuda humanitaria No Más Muertes

La Patrulla Fronteriza llegó con autos, helicópteros, vehículos blindados aterrorizando a quienes recibían asistencia

El grupo de ayuda humanitaria No More Deaths/ No Más Muertes confirmó el martes que 12 inmigrantes indocumentados fueron arrestados durante una nueva redada por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza contra su campamento cercano a la frontera de Arizona con México, de acuerdo con la agencia Efe.

Este es el segundo operativo de este tipo en menos de tres meses contra el grupo que brinda agua, comida y asistencia médica a inmigrantes que están en peligro de morir en el desierto.

“La Patrulla Fronteriza ingresó anoche a la estación de ayuda humanitaria de No Más Muertes, el campamento Byrd, con una orden federal para realizar una segunda redada. Varios voluntarios estuvieron detenidos durante tres horas mientras 12 personas que estaban recibiendo atención médica y refugio del calor de más de 100 grados Fahrenheit fueron detenidas”, dijo No Más Muertes el martes en un comunicado.

El grupo calificó las acciones de “demostración masiva de fuerza armada” ya que asegura que al menos 30 agentes de la Patrulla Fronteriza Sector Tucson entraron al campamento ubicado en la población fronteriza de Arivaca.

Entre los agentes se encontraban miembros de la Unidad Táctica de la Patrulla Fronteriza (BORTAC).

Los agentes utilizaron un tanque blindado, un vehículo todoterreno, camionetas con y sin logos oficiales, así como un helicóptero que sobrevolaba tan cerca que levantó tanto polvo que era imposible ver a corta distancia.

“La Patrulla Fronteriza rompió ventanas, rompió puertas, destruyó la infraestructura esencial del campamento; mientras agentes armados con rifles de asalto persiguieron y aterrorizaron a los que estaban recibiendo atención”, dijo el grupo.

La redada en contra del campamento de No Más Muertes fue anunciada primero por el jefe de la Patrulla Fronteriza Sector Tucson, Roy Villareal, anoche por medio de mensajes en su cuenta de Twitter. Indicó que 19 personas habían sido detenidas, 12 de ellas inmigrantes indocumentados.