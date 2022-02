Recuerdan aniversario de la muerte del comediante Alberto Rojas

Lucero, la hija del fallecido comediante, contó que su padre no quiso ir al hospital y prefirió irse a acostar. “El decidió irse a dormir y murió abrazando a mi hermano”, señaló. Los restos del comediante fueron trasladados a la agencia funeraria Gayosso y en la mañana siguiente, fue velado.

Recuerdan muerte Alberto Rojas: Su hija desmintió rumores

En aquel entonces, al percatarnos que el comediante estaba enfermo, muchos rumores comenzaron a correr de que El caballo no se había atendido. “Mentira quien dice que no se atendió el cáncer, el hizo muchas quimioterapias y radioterapias porque no se quería dejar vencer, él se fue fuerte”. Explicó Lucero Rojas a El Universal.

La última actuación que hizo el comediante fue en Aguascalientes, con la obra titulada “Semesienta” en donde fue visto por más de 5,000 personas. A la fecha, el comediante mexicano sigue siendo recordado y sus chistes siguen siendo ovacionados por miles de personas.