Mediante un supuesto en Tik Tok, la esposa del narcotraficante mexicano “habla” con él

La supuesta mujer “le pide ayuda” al Chapo

Emma en incontables ocasiones ha dicho que no tiene otras redes sociales más que Instagram

Aparece presunto video en donde Emma Coronel, esposa del narcotraficante, Joaquín “el Chapo” Guzmán, hace un lipsync a un audio en donde le pedía ayuda su esposo, el famoso capo.

Este 24 de enero salió a la luz un video en TikTok en donde la modelo, Emma Coronel, esposa de “el Chapo” Guzmán, supuestamente le pedía ayuda al ex líder del cartel de Sinaloa, quién actualmente se encuentra pagando una purga de cadena perpetua en una cárcel de los Estados Unidos.

En dicho video, subido por la cuenta @reynacoronado122, aparece supuestamente la esposa del Chapo haciendo un lipsync de la canción Un minuto, canción del grupo Los Pennys.

Dicha canción hace referencia a actitudes ilícitas, en donde el cantante le llama a alguien por teléfono y le pide ayuda, diciéndole que está siendo rodeado por los militares, mientras que el otro le contesta que no se muevan o pueden morir.

El fragmento de la canción decía lo siguiente: “Hay un problema, ¿Qué sucede? Necesito que venga en caliente, No se muevan que se mueren, ya no tienen ni pa´donde hacerse, los soldados me tienen rodeado, hay por todos lados, usted que propone”.

Y es que, a pesar de que Joaquín “el Chapo” Guzmán no aparecía en el video, se veía una imagen de él con una corona, mientras que Emma aparecía al teléfono al inicio del video.

Este video en Tik Tok causó mucho revuelo, a tal grado de que actualmente ya no se encuentra en el perfil que lo había publicado.

Cabe destacar, y de acuerdo con el portal La opinión, Emma Coronel, esposa de “el Chapo” Guzmán” en innumerables ocasiones ha dicho que ella solo tiene cuenta de Instagram, @therealemmacoronel, e incluso está verificada por Instagram, y no se sabe si en verdad es ella o una doble muy parecida a la mujer. Puedes ver el video aquí.