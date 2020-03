Alerta por coronavirus: Tenaris, una empresa de hidrocarburos, anunció que tendrá que recortar cientos de empleados para enfrentar la crisis económica por la baja en los precios del petróleo a nivel mundial.

Los empleados que sufrirán la pérdida de sus trabajos están en las plantas que Tenaris tiene en Texas, Ohio, Arkansas y Pennsylvania y ya fueron informados por la empresa, muchos son hispanos.

En Texas, tan sólo en la planta en Baytown al este de Houston, 223 empleados tendrán que dejar sus puestos para el 17 de abril y pedir ayuda de desempleo al gobierno.

Texas. La empresa Tenaris anunció el despido de cientos de empleados para enfrentar la crisis generada por el coronavirus.

Por medio de un comunicado Luca Zanotti, Presidente de Tenaris en Estados Unidos, explicó que la empresa despedirá a 900 empleados de sus plantas en Texas, Pennsylvania, Ohio y Arkansas como una medida para paliar la crisis que las provocará la pandemia del coronavirus y que de manera indirecta ha provocado una brutal caída en los precios del petróleo.

“Estos son tiempos extraordinarios para nuestro sector que requieren que implementemos medidas difíciles a corto plazo para apoyar temporalmente nuestras operaciones a fin de mantener una posición sólida a largo plazo para servir a nuestros clientes”, dijo el presidente de Tenaris, Luca Zanotti, en el comunicado de la empresa y del cual MundoHispánico tiene una copia.

De acuerdo con Tenaris las operaciones en sus plantas en las ciudades de Koppel y Ambridge, Pennsilvania, suspenderán operaciones el próximo 31 de marzo del 2020 como la primera medida de una serie de cancelaciones en cascada.

Luego el viernes 17 de abril del 2020 las plantas en Broofield, Ohio, Hickman, Arkansas y Baytown, Texas, también dejarán de operar.

En total serán 900 empleados a los que ya se les ha notificado que serán despedidos, no por falta de su capacidad laboral, sino como parte de un recorte para enfrentar la crisis que enfrentará la empresa Argentina de hidrocarburos.

La planta que tiene Tenaris en Baytown, al este del área metropolitana de Houston, está llena de empleados hispanos y que miran con incertidumbre su futuro.

José Antonio H. es un inmigrante hondureño trabaja en esa planta de Tenaris en Baytown y acepta hablar con MundoHispánico a condición de no revelar su nombre completo porque el hombre asegura que no ha tenido el valor de decírselo a sus hijos hasta ahora.

“Pues esto es muy duro porque yo tengo tres hijos chicos y no sé qué voy a hacer… uno no les quiere decir para no preocuparlos, pero pues se los voy a tener que decir cuando ya me quede sin trabajo. Nos van a dar las compensaciones de ley, ¿pero y luego qué hacemos?. Por que aguantar con eso es nomás por un tiempo” dice José Antonio, en breve entrevista telefónica desde su casa en Channel View, Texas,, al reflexionar sobre la situación que se le viene como cabeza de su familia de cinco miembros.

La Comisión de Fuerza Laboral de Texas, el organismo gubernamental que se encarga de pagar una cantidad a quien se queda sin empleo por recortes de personal, informó a MundoHispánico que Tenaris envió una solicitud para que el gobierno estatal cubra los sueldos de 223 de su planta en Baytown mientras se encuentran sin empleo.

Kevin Schnurbusch, Director del Departamento de Recursos Humanos de Tenaris en Estados Unidos, detalló que el “imprevisto conflicto internacional del precio del petróleo y la caída repentina y drástica de los precios del hidrocarburo, junto con la pandemia del coronavirus y su impacto en el mercado requieren de nuestra parte una acción inmediata” aseguró.