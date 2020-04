Más de seis millones de personas en el país buscaron en la última semana ayuda de desempleo por el coronavirus.

La cifra es todo un récord en los años más recientes, cuando se registraban los mayores niveles de empleo.

La tasa de desempleo podría alcanzar el 15% cuando el informe de empleo de abril se publique a principios de mayo.

Con la sorprendente cifra de 6,6 millones de personas que buscaban beneficios por desempleo la semana pasada, Estados Unidos ha alcanzado un hito sombrío: aproximadamente uno de cada 10 trabajadores ha perdido su empleo en las últimas tres semanas por el coronavirus.

Las cifras colectivamente constituyen la cadena de pérdidas de empleo más grande y más rápida en registros que datan de 1948. Muestran una imagen de un mercado laboral que se está desmoronando rápidamente a medida que las empresas cerraron en todo el país debido al brote de coronavirus.

Unemployment Insurance Weekly Claims Initial claims were 6,606,000 for the week ending 4/4 (-261,000). Insured unemployment was 7,455,000 for the week ending 3/28 (+4,396,000).https://t.co/ys7Eg5LKAW — US Labor Department (@USDOL) April 9, 2020

Más de 20 millones de estadounidenses pueden perder empleos este mes.

Se cree que el brote viral ha borrado casi un tercio de la producción de la economía en el trimestre actual. Cuarenta y ocho estados han cerrado negocios no esenciales.

Restaurantes, hoteles, grandes almacenes y pequeñas empresas han despedido a millones mientras luchan por pagar las facturas en un momento en que sus ingresos han desaparecido.

6.6 million Americans filed first-time unemployment claims in the week ended April 4. That brings the total over the past three weeks to more than 16 million. https://t.co/DZvYmyrt0d — Kyle Griffin (@kylegriffin1) April 9, 2020

En total, en las últimas tres semanas, 16.6 millones de estadounidenses han solicitado ayuda por desempleo. El aumento de las solicitudes de desempleo ha abrumado a las oficinas estatales de desempleo en todo el país. Y aún se esperan más recortes de empleos.

Esta es una actualización de noticias de última hora. La historia anterior de AP está a continuación:

El gobierno de los Estados Unidos informará el jueves otro nivel sorprendente de solicitudes de desempleo, incluso después de que casi 10 millones de personas solicitaron beneficios en las dos semanas anteriores debido al cierre de negocios por el coronavirus.

NEW: 6.6 million Americans filed for unemployment benefits last week. That’s on top of 6.6 million the week before And 3.3 million the week before that That means 16.5 million Americans have lost their jobs in three weeks. That’s 10% of the US labour force. Staggering. — Lewis Goodall (@lewis_goodall) April 9, 2020

El número probablemente seguirá aumentando, en parte porque muchos estados todavía están eliminando los retrasos en las solicitudes de ayuda por desempleo.

Y con cada vez más compañías que utilizan sus amortiguadores de efectivo a medida que persisten los cierres relacionados con virus, están recurriendo a despidos para ahorrar dinero.

Los economistas dicen que hasta 50 millones de empleos son vulnerables a los despidos relacionados con el coronavirus, aproximadamente un tercio de todos los empleos en los Estados Unidos.

At least 16 million Americans are out of work amid pandemic after 6.6 million new unemployment claims are filed in a week https://t.co/K4PKL9Gg2o pic.twitter.com/Hq1D15uK9x — Daily Mail US (@DailyMail) April 9, 2020

Esa cifra se basa en un cálculo de posiciones que los gobiernos estatales y federales consideran no esenciales y que no se pueden hacer desde casa. Es poco probable que todos esos trabajadores sean despedidos o presenten un reclamo de desempleo.

Pero sugiere la extraordinaria magnitud del desempleo que podría resultar de la pandemia.