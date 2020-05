Reconocido animador hispano de Georgia, da positivo de coronavirus.

Tras estar viviendo en carne propia esta temible enfermedad el comunicador envió un mensaje importante para la comunidad latina.

El COVID-19 no discrimina de edad, raza, sexo, religión ni condición social Luis Gabriel Núñez es un ejemplo de ellos.

Los contagiados por COVID-19 siguen en aumento en Georgia y muchos de los afectados son hispanos.

Hasta el mediodía de este jueves los infectados con coronavirus en el estado sumaban más de 30,500, cifra que crece aceleradamente con el paso de los días.

El hondureño de 36 años y que es director ejecutivo de Luis Gabriel Production dio positivo el mes pasado y desde entonces ha estado en cuarentena.

Su rostro es muy conocido en las redes sociales e incluso en la televisión ya que es el encargado de mercadeo de Talpa, una de las más prestigiosas cadenas de supermercados latinos del área metropolitana de Atlanta.

En entrevista con MundoHispánico Núñez expuso cómo comenzó esta pesadilla para él y su familia.

Luis Gabriel Núñez explicó: “A inicios de abril comencé a sentir los primeros síntomas que eran fiebre, y cansancio, luego de un par de días una debilidad que ya no me permitía hacer mis actividades regulares sentí malestar en la garganta y la fiebre fue cada vez más frecuente y fuerte”, así comenzó su narrativa el comunicador.

“A los 10 días comencé a toser, una tos seca y ya no podía estar mas que acostado boca arriba sin poder moverme hacia los lados y cada vez empeoraba, hasta quedar sin poder levantarme de la cama, porque se me revolvía la tos y no podía sentarme para comer. Me faltaba el aire y ya no me llegaba oxígeno suficiente a mi cuerpo, así que el 18 de abril ingresé a cuidados intensivos donde permanecí 3 días y los restantes en una habitación de observación”, señaló Núñez.

Posteriormente, el centroamericano empezó a mostrar mejoría y fue enviado a su casa a guardar reposo y a recuperarse de la enfermedad por completo.

Hasta este día, todavía estaba en cuarentena, pero ya está próximo a hacerse una nueva prueba para determinar si está curado por completo del virus.

Núñez aprovechó la entrevista con este medio para instar a la comunidad latina en Estados Unidos a cuidarse y evitar riesgos innecesarios.

“Es duro pasar por esta situación. Lo más recomendable es quedarse en casa pero sí de verdad tienen que salir, hay que acatar todas las normas de seguridad de las autoridades sanitarias”, recalcó.

El coronavirus incluso ha golpeado con fuerza la zona de cárcel para inmigrantes en Georgia.

Varios de los condados con las mayores tasas de mortalidad por coronavirus en Estados Unidos se localizan en el suroeste de Georgia, en una zona rural donde está el Centro de Detención de Stewart, una de la mayores cárceles para inmigrantes del país.

