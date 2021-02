Una persona comentó: “Que bonito es que estén los dos con La Niña, a pesar de estar separados, creo no conozco ninguna pareja que después de un divorcio vuelvan a conviví los dos con sus hijos, felicidades piensan como adultos responsables en el bien estar de su hija”.

Fue en la página de Suelta la Sopa donde la gente colgó sus comentarios más positivos e incluso señalaron que esa acción es un ejemplo para otros artistas que están separados y no hacen lo mismo por sus hijos, como el caso de Marjorie de Sousa: “Que aprenda la Marjorie de Sousa”.

Pero no todo fue color de rosa para la expareja conformada por Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, ya que la gente criticó que no arreglaran a la niña en su cumpleaños.

“¿Porqué no arreglaron a la niña? Toda despeinada, y no que son mexicanos. En fin”, dijo una internauta a manera de crítica.

Otras personas vieron el video y mantuvieron las esperanzas de un regreso: “Linda pareja, ojala regresen”, “feliz cumpleaños a la princesita. Ojalá siempre sus padres estén juntos para ella. Padres inteligentes”.

Algunas personas más dijeron: “Felicidades. Me encantan estos padres hermoso ejemplo y recuerdo para su hija”, “es difícil, pero no imposible. Pero es mejor para todos. Eso es antes que uno de los padres no tienen pareja”.

Sin embargo otras personas percibieron cierta incomodidad: “Pues se veía muy protagonista esta Aislinn, abrazo y abrazo, beso y beso, Mauricio se ve incómodo y con cara de yo también la quiero abrazar!”.

Así también llegaron algunos comentarios sarcásticos, ofensivos y de todo: “Lo que tiene uno qué hacer por los hijos”, “buen ejemplo para muchos. Felicidades a la princesa”, “hacen una pareja hermosa”, “el amor hacia un hijo es incondicional” y “hacen una familia bella, hagan las pases”.

