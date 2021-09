Es posible que la joven haya sido vista con vida por última vez en un restaurante de Jackson Hole el 27 de agosto. El FBI no ha especificado qué lo llevó al descubrimiento del cadáver ni ha dicho si otras pistas de internet han ayudado en el caso.

Pero el viernes 17 de septiembre, la policía regresó a la casa solo para que los padres de Landrie les dijeran que no habían visto a su hijo desde el martes 14 de septiembre y que creían que estaba desaparecido. El abogado de la familia de Petito ha sostenido que está escondido.

La pareja tuvo incidente doméstico que involucró en Moab

Después de que se denunciara la desaparición de la joven bloguera de viajes, Fox News Digital fue el primero en informar un incidente doméstico que involucró a la pareja en Moab, Utah, en el que un testigo informó haber visto a Laundrie abofetear y golpear a Petito frente a un tendero orgánico a plena luz del día.

La policía respondió, pero no emitió arrestos después de que tanto Petito como Laundrie, junto con un testigo diferente, no dijeron nada sobre que él la golpeara. Dividieron a la pareja durante la noche, reservándole una habitación de motel a través de un programa sin fines de lucro, pero la posada no pudo confirmar si Laundrie realmente pasó la noche allí.