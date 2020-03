View this post on Instagram

💻🖥 ¡Estamos recolectando laptops y computadoras de escritorio junto a Compmunity Foundation queremos ayudar a muchos niños de nuestra comunidad! 💻🖥 Si tienen equipos que no usen, pueden llevarlos este fin de semana a la sede de la fundacion (dirección en la imagen) o alguna de nuestras oficinas Para más información o detalles pueden llamar al ☎️(404) 536-2399 . 📍 AMIGO INSURANCE – Plaza Fiesta 4166 Buford Hwy NE, Atlanta, GA 30345 de Lunes a Domingo de 9am a 8pm . 📍 AMIGO INSURANCE – Plaza Las Américas (ATZ GROUP) 733 Pleasant Hill Rd, Ste D15-D16 Lilburn, GA 30047 . 📍 AMIGO INSURANCE – ATZ II 6900 Peachtree Industrial Blvd Suit B Atlanta GA 30360. 📍 AMIGO INSURANCE – C&L 6230 S Norcross RD Tucker, GA 30084 Lunes a Domingo de 9am a 8pm . 📍 AMIGO INSURANCE – Sol Services 5119 Jimmy Carter Blvd. J Norcross, GA 30093 Lunes a Domingo de 9am a 8pm . . #coronavirus #atlanta #Georgia #covid19 #computadoras #laptop #computer