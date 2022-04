Richard Bernard Moore, de 57 años, se convertirá en la primera persona ejecutada por Carolina del Sur desde 2011, el último año en que las autoridades pudieron obtener de forma fiable un cóctel de tres fármacos para las inyecciones letales. No obstante, los legisladores de ese estado volvieron a autorizar este año los pelotones de fusilamiento como método adicional a la silla eléctrica después de que su máximo tribunal bloqueara la ejecución de presos que no tenían otra opción que la electrocución.

Richard Bernard Moore debe elegir uno de los dos métodos al menos 14 días antes de su ejecución programada. Su equipo legal también argumentó que el estado no ha demostrado que esté haciendo un esfuerzo por encontrar las drogas legales, y aparentemente menos dolorosas, para utilizar la inyección letal.

¿Por qué será ejecutado el recluso?

Richard Bernard Moore ha pasado más de dos décadas en el corredor de la muerte tras ser condenado en 2001 por el asesinato del trabajador de una tienda de comestibles, identificado como James Mahoney, en Spartanburg. Sus partidarios dicen que su crimen no alcanza el nivel de un delito con pena de muerte porque no llevó un arma a la tienda y no tenía intención de matar a nadie hasta que el empleado lo apuntó con un arma.

El acusado planeaba robar en la tienda para conseguir dinero para mantener su adicción a la cocaína, pero James Mahoney sacó una pistola que Richard Bernard Moore le pudo arrebatar, según los investigadores citados por NBC News. Entonces, el empleado sacó una segunda pistola y los hombres se dispararon mutuamente. James Mahoney disparó a Richard Bernard Moore en el brazo y éste le disparó a él en el pecho. Los fiscales dijeron que el ahora condenado dejó un rastro de sangre por la tienda mientras buscaba dinero en efectivo, pasando dos veces por encima del cuerpo del empleado.