Donald Grant, de 25 años, fue arrestado en el apartamento de su hermana en Croes Avenue en East Tremont por miembros de un grupo de trabajo de los Alguaciles Federales que buscaban fugitivos. También enfrentó interrogatorios en varios otros robos de Oklahoma, dijeron las fuentes. Un automóvil robado con placas de Oklahoma estaba estacionado frente al edificio donde se escondía Grant, según New York Post.

Según los informes, las mujeres sufrieron heridas de bala y de arma blanca cuando el recluso intento asaltarlas. En ese momento Grant tenía 25 años en el momento del robo. Según una petición para poner fin a la sentencia de muerte de Grant, no estuvo en condiciones de ser juzgado hasta 2005, de acuerdo con el portal The Sun .

El estado de Oklahoma tiene programado ejecutar este jueves 27 de enero a Donald Anthony Grant. Incluso la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el miércoles la solicitud de Grant de suspender temporalmente la ejecución, allanando el camino para que reciba una inyección letal a las 10 am en la Penitenciaría del Estado de Oklahoma en McAlester, según KJRH.

Oklahoma detuvo las inyecciones letales durante casi seis años después de dos ejecuciones fallidas. Las inyecciones letales se reanudaron en el otoño de 2021 con la muerte de John Grant en octubre y Bigler Stouffer en diciembre, así lo informó el portal The Sun antes de la ejecución del recluso.

En una breve orden, el tribunal indicó que se había denegado la solicitud de suspensión temporal de la ejecución de Donald Grant, de 46 años. La decisión allana el camino para que Grant reciba una inyección letal a las 10 am del jueves en la Penitenciaría Estatal de Oklahoma en McAlester.

“No puedo cambiar eso”

Grant dijo que lo sentía y culpó al diablo por la muerte de los empleados del hotel durante una audiencia de clemencia en noviembre de 2021. “En primer lugar… me gustaría expresar mi… sincero y profundo arrepentimiento y remordimiento por mis acciones”, dijo el asesino.

"Sé que las palabras no pueden traerlos de vuelta. Lo entiendo… No puedo cambiar eso. Ya sabes, me gustaría poder y todo eso". La inyección letal imperante de Donald Grant se produce menos de un año después de que Carolina del Sur emitiera una nueva ley que permite a los condenados a muerte elegir entre la ejecución en la silla eléctrica o el pelotón de fusilamiento.