A pesar de que la entrega de los pagos ya inició y de que muchos ya se encuentran registrados, el IRS ha dejado abierta la puerta para familias elegibles que no se han inscrito, porque normalmente no presentan una declaración de impuestos.

Ayuda disponible hasta el 15 de octubre

Ashley Burnside, analista de políticas del Centro de Derecho y Política Social, dijo: “Si los padres aún no han recibido el pago y son elegibles para recibirlo, no es demasiado tarde para inscribirse. Pueden usar el portal del IRS; esa sigue siendo una opción”, según recogió The Sun.

El IRS ha indicado que los no contribuyentes deben hacer uso de la herramienta Non-filer Sing up disponible en su sitio web hasta el 15 de octubre para dejar información básica que le permita a la agencia enviarle el dinero que le corresponde.