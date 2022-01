Se aclara que solo algunas personas serán elegibles en este cheque y que, la elegibilidad para reclamar este pago puede variar según el solicitante, señaló The Sun. Además, se informó que los aspectos por los que una persona sea elegida cambian conforme el IRS desee darle al ciudadano la oportunidad de reclamar este cheque.

¿Quiénes pueden aplicar?

El IRS, señaló que varios aspectos serán tomados en cuenta para las personas que deseen obtener su cheque de $1,400 dólares y que, cualquier ciudadano podrá obtenerlo. Las familias con hijos recién nacidos en 2021, las que viven en el extranjero o los contribuyentes que son elegibles para pagos “plus-up” y otros créditos están entre los que pueden aplicar, señaló The Sun.

Pero, también se tomarán en cuenta las personas que no recibieron ninguno de sus pagos de impacto económico también pueden ser elegibles para recibir el dinero, señaló The Sun. Por el momento, no se tiene establecida una fecha para recibir el dinero que el IRS está informando pero sí, señalaron que conforme se presente la declaración de impuestos se podrá adquirir dicho cheque.