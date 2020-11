Sin aun no lo ha hecho, le quedan solo tres días para poder reclamar al IRS el cheque de ayuda por coronavirus de $1,200 dólares

El IRS no ha podido entregar el dinero que le corresponde a cada beneficiario porque no cuentan con su información

La agencia recordó que “estudiantes universitarios que se mantienen por sí mismos con pocos o ningún ingreso pueden ser elegibles para Pagos de Impacto Económico de $1,200 o más”

A inicios de la pandemia, en el mes de marzo, el senado estadounidense aprobó la Ley Cares, que incluía un pago directo de $1,200 dólares como forma de ayudar a los ciudadanos a sortear las dificultades.

De inmediato, el Servicio de Rentas Internas (IRS) se puso ‘manos a la obra’ y comenzó a realizar transferencias electrónicas y a enviar los cheques en físico a aquellas personas que calificaban.

Sin embargo, pasaban los meses y la agencia no había podido entregar el dinero que le corresponde a cada beneficiario porque no contaba con su información. Es por esto que iniciaron una campaña para recordar a las personas que aunque no declararan impuestos de forma regular podrían optar por el cheque de ayuda.

Y además extendieron la fecha límite original un par de veces, hasta que finalmente la fijaron para el 21 de noviembre de 2020.

La fecha límite para reclamar el pago al IRS es el sábado 21 de noviembre hasta el mediodía (hora del Pacífico) o 3 de la tarde (hora del Este). Es decir, que el plazo cierra en apenas tres días y aun hay millones de personas que no han solicitado su dinero.

¿Qué debe hacer la persona interesada? Ingresar a la página web del IRS y registrar su información personal y bancaria por medio de la herramienta Non-Filers.

A finales del octubre, aun 12 millones de personas no habían recibido el cheque de ayuda, según estimó ProPublica.