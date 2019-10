Página

Priscila Ángel publicó una foto junto a su esposo que causó gran revuelo

Y es que la esposa de ‘El Temerario’ lució muy pegadita a Gustavo Ángel

Sin embargo, la cantante de temas religiosos no contaba con que le reclamarían en la postal

Priscila Ángel, la famosa y bella esposa de ‘El Temerario’ publicó una amorosa foto junto a Gustavo Ángel sin imaginar que caerían reclamos en la postal.

Por muchos es sabido que Gustavo y Priscila Ángel tienen una de las relaciones más envidiables del medio artístico. Y es que los cantantes gozan de un amor familiar y religioso que han sido los cimientos para tener la bella familia que poseen.

En varias ocasiones, la ex integrante de ‘Priscila y sus balas de plata’ ha subido fotos a su cuenta de Instagram junto a sus hijos y esposo, en donde muchos fans han mencionado que son un ejemplo de unión.

Sin embargo, la cantante de temas religiosos colgó una nueva instantánea junto a ‘El Temerario’ que causó gran revuelo entre sus fans.

En la imagen se puede ver a Priscila con una gran guitarra de ‘Los Temerarios’ entre sus brazos mientras luce sus piernas con un short de mezclilla y exhibe su espectacular y bello rostro con un maquillaje muy elegante que resaltó sus facciones.

Además, la esposa de ‘El Temerario’ lució un cabello lacio mientras Gustavo Ángel estaba a sus espaldas riendo por la pose que hizo la cantante.

En otra postal un tanto borrosa se ve al feliz matrimonio compartiendo de estos bellos momentos.

Y para acompañar el post que dejó a su paso más de 5 mil ‘Me gusta’, Priscila escribió: “Imposible no pasársela riendo con este hombre que Dios me ha dado como esposo. Aquí jugando a que yo me había ganado la guitarra”.