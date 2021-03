Otro hispano que reclama a Erik Roberto

En otra grabación que se hizo viral en las redes sociales, fue donde un hispano enmascarado, llamado “Tocayo Norteño” lanza una amenaza directa a El Charro, por andar ofendiendo a los mexicanos en su video, el encapuchado se ha llamar el Chapito Jiménez, y no se quedó callado ante las palabras del cantante.

“Yo te voy a decir una cosa, tú por todo el pueblo pulgoso como tú dices, tú comes, porque antes de que te conociéramos, no eras nada, y la gente fue la que te llevó arriba, así que tenle un poquito más de respeto para la gente, ellos son los que se dan el tiempo de poder mirar tus pende…, ahora no hay humildad en ti, espero que te metas siempre en la mente, porque siempre andas hablando, siempre estás con una pin… cerveza en la mano, entonces de qué hablas, también deja a la gente que tenga la libertad de vivir su vida, no juzgues, ahora te crees la gran cosa, por el pueblo mexicano te estás levantando, pin.. vato, ten un poco de respeto, aprende la gente que tiene mucho dinero, no mugroso billetito que tú tienes, ahora resulta que todos son pulgosos, si tú no conoces lo que es la humildad entonces no eres nada”, dijo en el video el mexicano ofendido. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ