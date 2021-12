Millones en EEUU recibirán nuevos cheques ESTA SEMANA

Si los legisladores estadounidenses llegaran a aprobar el programa Build Back Better de $ 1,75 billones del presidente Biden, entonces el Crédito Tributario por Hijos sería extendido por lo menos por un año más. Los demócratas esperan lograrlo en diciembre, antes de las festividades.

Los cheques del Crédito Tributario por Hijos se entregan de forma automática a las familias elegibles que hayan declarado impuestos, aunque los no declarantes deben registrarse a través de la página web de la agencia de recaudación de impuestos. A continuación le decimos si califica para la ayuda.

A estas alturas, aun hay quienes no saben si califican. Uno de cada cinco estadounidenses cree que no es elegible para recibir los cheques del Crédito Tributario por Hijos, según reveló una encuesta de IPSOS, una empresa que se dedica a hacer estudios de mercado. ¡Increíble! pero quienes más lo necesitan están dejando pasar la generosa ayuda federal.

¿Califico para la ayuda?

Según el IRS, califican para la ayuda máxima parejas que ganen menos de $ 150,000 dólares anuales o padres solteros que ganen menos de $ 112,500 dólares anuales. También califican para recibir $ 500 dólares los padres de jóvenes dependientes de entre 17 años hasta 24 años.

Para determinar su elegibilidad, el IRS utiliza la información que haya suministrado en sus impuestos de 2020 o 2019. Si usted aun no tiene claro si califica o no para recibir estos cheques, el IRS recomienda utilizar el Asistente de elegibilidad para los pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos. Le pedirán algunos datos personales para poder confirmarle si usted es elegible o no.