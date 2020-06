Recibió 37 cheques de beneficio por desempleo ¡el mismo día!

Un hombre desempleado de Oregon se llevó una gran sorpresa al abrir su buzón de correo el sábado

El Departamento de Empleo de Oregon le había enviado 37 cheques de beneficio por desempleo ¡el mismo día!

“He esperado tanto tiempo por el dinero y ahora ¿qué dinero es mío?”, dudó.

Se trata de Daniel Mark, quien el sábado al abrir su buzón de correo se encontró con 37 sobres enviados por el Departamento de Empleo de Oregon.

En efecto, el hombre llevaba más de tres meses esperando por su cheque, pero lo que recibió fue mucho más de lo esperado.

Los cheques de beneficio por desempleo que le llegaron suman un total de $14,000 dólares.

Ahora, Mark está preocupado por saber qué le corresponde y qué no.

"He esperado tanto tiempo por el dinero y ahora ¿qué dinero es mío? ¿Cómo puedo resolver esto?", preguntó Mark, según reseñó KGET.

El hombre había solicitado al Departamento de Empleo de Oregón el beneficio por desempleo en marzo, pero fue rechazado ya que trabajaba por cuenta propia y esto lo descalificaba.

Sin embargo, luego de que se aprobara la Ley Cares y se ampliaran los beneficios por desempleo pudo nuevamente aplicar.

La cantidad de sobre que recibió simultáneamente le resultó extraño.

“Cada cheque tiene su propio número de cheque, por lo que no es que sean duplicados, son todos buenos cheques”, explicó en un entrevista a un medio local KOIN.

“Podría ponerlos a todos en el banco, pero no voy a hacerlo. No quiero un problema, pero he esperado tanto tiempo los cheques, ahora recibo los cheques y no puedo usarlos”, dijo Mark.

Las dudas del hombre no eran infundadas. El lunes se enteró que en efecto la Oficina local de desempleo había cometido un error y el pago había sido duplicado.

Su decisión de no hacer uso de todo el dinero fue la correcta, pues solo puede quedarse con la mitad que le corresponde.

David Gerstenfeld, director interino del Departamento de Empleo de Oregon, afirmó que “ciertamente es posible que se haya pagado de más a varias personas”.

“Puede ser un error humano, solo porque tenemos cientos de miles de reclamos. Incluso si somos precisos el 99.9% del tiempo, habrá algunos errores”, indicó el funcionario al medio.

A pesar de esta alta posibilidad de error, Gerstenfeld asegura que el departamento cuenta con medidas para detectar pagos duplicados.

“En una situación en la que alguien recibe un cheque, por ejemplo, si cometemos un error y cobran el cheque, no es culpa suya. Esas otras sanciones no se aplican “, dijo.

Y agregó que trabajan “para recuperar el dinero, y en realidad solo hay algunas formas bastante limitadas de que, por ley, se nos permita recuperar el sobrepago”.

Aun cuando no hay sanciones establecidas, las personas que reciban el cheque de beneficio por desempleo duplicado deben devolver el dinero.

Según Business Insider, esta situación se repite en varios estados del país, mientras que expertos alertan sobre la posibilidad de que alguna repercusión le alcance si gasta el dinero adicional.