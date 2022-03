Cuando el intérprete de “Ya no somos ni seremos” , pisó el escenario, se puede ver en algunos videos como la gente comienza a abuchearlo, y aunque no está confirmado que haya sido por esa situación, algunos de los fans que dijeron haber estado ahí, niegan que haya sido por llegar tarde, al contrario, que fue por la mala organización del evento.

Eso provocó que el público se molestara y reaccionaran de una forma negativa. Después de que terminó la presentación, el ex novio de Belinda no quiso dar declaraciones a los medios, por lo que también fue mal visto debido a su poca accesibilidad ¿Qué le habrá pasado al cantante?

Mediante las cámaras de Ventaneando, nos pudimos percatar de que el cantante ya logró cubrir la mayoría de los tatuajes que se hizo en honor a su ex prometida , la cantante Belinda. Ya no se le ve el tatuaje de los ojos de la intérprete que tenía en el pecho, pero si podemos ver que sigue conservando el que tiene en la frente.

“No es cierto que llegó cuatro horas tarde”

Los seguidores del canal de YouTube de Ventaneando, comentaron cosas muy interesantes, algunos contradiciendo la información que brindaron los conductores, señalando que es falso que Nodal hubiera llegado 4 horas tarde: “Mentira, yo estuve en ese concierto y se portó muy lindo y muy amable con la gente. Es un amor ese niño y la gente gritó pero porque apagaron las luces, estaba un ambiente familiar muy padre. Yo estuve ahí, no desinformen a la gente, de hecho no lo dejaba ir ya que cantó hasta las 3.30 de la mañana”, exclamó una seguidora.

“¿Porque lo critican tanto? No sabemos lo que está pasando emocionalmente, también es humano, está pasando por un proceso”, “¡Cómo son mentirosos! No salió 4 horas tarde, yo estuve ahí. La gente si se quejo pero porque se tardo como 1 hora no 4. Cabe destacar que no comenzaba el concierto porque no dejaban entrar a nosotros la audiencia. Tenia muy mala organización el estadio y no había suficiente staff para revisarnos a todos”.