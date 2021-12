“A pesar de las medidas anunciadas, no hay forma de que MPP pueda volverse un programa con una visión de protección y humanitario, porque expone a la mujeres y sus familias a condiciones de violencia mientras esperan los 6 meses de su proceso de asilo del lado mexicano, sin poder reunirse con abogados para desarrollar sus casos”, señaló el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi).

“Nuevamente el Gobierno de México se vuelve cómplice de la violación a derechos de las personas solicitantes de protección internacional, las ofrece como moneda de cambio y no aprende de su historia reciente”, añadió, tras el acuerdo que fue dado a conocer por el Gobierno de México a días de que finalice el año. Archivado como: AMLO Biden Quédate México

“Porque como país no pudimos defender nuestra soberanía y negarnos a participar en una política que no sólo ponen en peligro la vida de esta población, sino que es contraria a nuestra legislación”, dijo Gretchen Kuhner en claro rechazo a esta mediad. Para la organización civil, el nuevo programa establece medidas parecidas al plan anterior.

“A la fecha no existe ninguna investigación por parte del Gobierno mexicano sobre estos hechos”, acusó. A su vez, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) rechazó la reimplementación del programa “Quédate en México”, con el que Estados Unidos enviará a México de nuevo a quienes le pidan asilo. Archivado como: AMLO Biden Quédate México

En un comunicado, reprochó que nunca participó en la implementación del también llamado Protocolo de Protección al Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés). “Acnur nunca participó en la implementación de los MPP y no apoyará el restablecimiento de esta política”; indicó.

En el reinicio del programa Quédate en México el próximo lunes, los solicitantes de asilo no serán devueltos desde Estados Unidos por ciudades fronterizas con Tamaulipas, dijo ayer Juan Sierra Vargas, director de la casa del migrante San Juan Diego, en Matamoros. “Lo que sabemos es que serían devueltos por Monterrey, allá tendrá que habilitarse un refugio o un campamento para que los migrantes puedan esperar su cita en la corte de migración”, indicó.

AMLO Biden Quédate México: ¿CÓMO SERÁ EL PROCCESO?

The Washington Post, que el miércoles fue el primero en informar de la reanudación del programa la próxima semana, dijo que las audiencias de asilo de los migrantes se realizarían en cortes temporales en San Diego, El Paso y Brownsville, este último fronterizo con Tamaulipas. The Associated Press también informó ayer de siete ubicaciones: San Diego y Calexico en California; Nogales, Arizona; y las ciudades fronterizas de Texas: El Paso, Eagle Pass, Laredo y Brownsville.

Sin embargo, una reportera del portal Vice, que citó a un funcionario mexicano en anonimato, dijo que el Gobierno de México no ha aceptado, de momento, la devolución a Tamaulipas. “México, de momento, no ha accedido a aceptar migrantes devueltos a Tamaulipas (es decir, por el cruce Laredo y Brownsville)”, escribió en Twitter Emily Green, corresponsal de Vice News en México.