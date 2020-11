A continuación te presentamos una receta de moles mexicanas para festejar en familia

El término mole se refiere a un tipo de salsa mexicana muy condimentada que es espesada casi siempre con masa de maíz, tortilla o pan.

La receta creada por Kiwilimón que te presentaremos a continuación es tradicional del estado de Guerrero y el color rosa se lo da el betabel. Este peculiar platillo también tiene versiones con Jamaica y con diferentes chiles.

La combinación de sabores hace de este plato uno excepcional y el intenso color rosado lo hará resaltar en tu mesa.

Mole rosa con pollo

Tiempo de preparación: 20 min



Porciones: 8

Dificultad: Baja

Presentación: Sirve en un plato un espejo de mole, luego la pieza de pollo y decóralo con pétalos de rosa, piñones y plátano frito. Acompaña con tortillas hechas a mano.

Tips: No dores los ingredientes al sofreírlos, ya que esto puede afectar el color del mole. Cuando hornees el betabel, revísalo con un cuchillo: el color debe salir rosa, no rojo. Muele muy bien los ingredientes para que el mole quede terso, si es necesario agrega más líquido. Cuando lo cocines, cuida la temperatura y remueve de vez en cuando para que no se pegue.

Ingredientes

suficiente de manteca

1 taza de almendra, pelada y fileteada

1 taza de cacahuate

1 taza de piñón, rosa

1 1/2 tazas de ajonjolí

suficiente de manteca

1/4 cebollas

1 diente de ajo

3 chiles habaneros, amarillo sin semillas

1 chile güero

2 piezas de pan blanco, baguete

1 plátano macho, rebanado y frito

1 raja de canela

1 cucharadita de anís estrella

5 piezas de pimienta gorda

2 piezas de clavo

1 taza de arándano

1 betabel, chico

al gusto de sal

5 tazas de caldo de pollo

suficiente de manteca

8 piezas de pollo, pierna y muslo, cocidos

suficiente de piñón

pétalos de rosa, para decorar

suficiente de plátano

suficiente de tortilla, para acompañar