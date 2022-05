Las autoridades sanitarias indicaron que no hay un recall completo del producto afectado debido a que ya no está disponible para su compra en las tiendas Walmart. El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS por sus siglas en inglés) del USDA anunció la alerta de salud esta semana.

La USDA advirtió a los clientes de Walmart que el retiro del jamón Black Forest se debe a que es posible que el producto no esté completamente cocido debido a un procesamiento insuficiente, informó BGR .

La empresa descubrió que parte del jamón Black Forest vendido en Walmart no estaba completamente cocido, lo que provocó una investigación. Luego, el establecimiento confirmó al FSIS que el jamón Black Forest no estaba procesado.

¿Qué debe hacer si compró el producto afectado?

El anuncio del recall del jamón Black Forest indicó que hasta el momento no ha habido ningún informe conformado de reacciones adversas vinculadas producto, sin embargo, el FSIS instó a los clientes a no consumir la carne poco cocida que tiene una fecha de vencimiento del 15 de julio si todavía la tienen en sus refrigeradores o congeladores.

Además, el FSIS aconsejó a los compradores tirar el jamón o devolverlo al lugar de compra y no tratar de cocinar el jamón en in intento por cocerlo ya que consumir alimentos que no se cocinaron correctamente puede provocar una intoxicación alimentaria de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC en inglés).