La compañía advirtió que el producto no debe consumirse.

Las salsas de pastas Ragú se enviaron a todo EE.UU.

Los minoristas ya han removido los artículos de sus anaqueles.

Autoridades han ordenado un ‘recall’ o retiro de salsas de pasta Ragú debido a la preocupación de que algunos envases pudiesen contener fragmentos de plástico.

Según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA en inglés) de Estados Unidos, ningún consumidor ha presentado quejas o ha resultado lesionado por el consumo de salsas de pasta Ragú. Sin embargo, se pidió el ‘recall’ para garantizar la seguridad de las personas.

En un comunicado emitido este viernes, la compañía Mizkan America Inc solicitó a los consumidores revisar el código de los frascos de salsa Ragú de tapa amarilla y verificar las fechas de vencimiento (‘Best use by’).

Las salsas de Ragú que están retirando incluyen la Chunky Tomato Garlic & Onion, Old Style Style Traditional y Old World Style Meat.

En el comunicado de este viernes, cuyo ‘recall’ se había anunciado el mes pasado, la compañía detalló cuáles son los productos que se están sacando de los anaqueles.

-RAGÚ Chunky Tomato Garlic & Onion, 45 oz.

Cap code: JUN0620YU2

Best Use By Date: JUN0620YU2

-RAGÚ Chunky Tomato Garlic & Onion, 66 oz.

Cap code: JUN0520YU2

Best Use by Date: JUN0520YU2

-RAGÚ Chunky Tomato Garlic & Onion, 66 oz.

Cap code: JUN0620YU2

Best Use By Date: JUN0620YU2

-RAGÚ Old World Style Traditional, 66 oz.

Cap code: JUN0420YU2

Best Use By Date: JUN0420YU2

-RAGÚ Old World Style Meat, 66 oz.

Cap code: JUN0520YU2

Best Use By Date: JUN0520YU2

Este ‘recall’ se realiza a nivel de minoristas y todos los clientes minoristas afectados han sido notificados antes de que se emitiera el comunicado de prensa.

Los clientes minoristas que no han sido notificados no se verán afectados por este retiro voluntario, indicó el informe.