Según el modelo de exposición y las evaluaciones de riesgo de cáncer publicadas por la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA por sus siglas en inglés), no se esperaría que la exposición diaria al benceno en los productos retirados a los niveles detectados en nuestras pruebas cause consecuencias adversas para la salud.

Se trata del benceno, una sustancia química que está clasificada como un carcinógeno humano. De acuerdo con una declaración de riesgo citada por The Associated Press, la exposición al benceno puede ocurrir por inhalación, por vía oral y a través de la piel y puede resultar en cánceres como leucemia y cáncer de la médula ósea y trastornos sanguíneos que pueden poner en peligro la vida.

¿Cuáles son los productos que contienen benceno?

De acuerdo con ABC7 News, los productos que contienen la sustancia química benceno y que forman parte del recall son todos aquellos cuya fecha de expiración es septiembre de 2023 e incluyen: 037000728870: Old Spice Sweat Defense Pure Sport Plus Dry Spray desodorante antitranspirante; 037000728863: Old Spice Sweat Defense Stronger Swagger Dry Spray; 012044029053: Old Spice Sweat Defense Ultimate Captain Dry Spray.

Asimismo, además del recall de Old Spice, también se incluyen unos desodorantes antitranspirantes de la marca Secret incluyendo los lotes: 056100008965: Secret Baby Powder Spray Antitranspirante; 037000747765: Secret Outlast Completely Clean Dry Spray Antitranspirante; 037000747826: Secret Outlast Protecting Powder Dry Spray Antitranspirante; 037000729587: Secret Dry Spray Antitranspirante lavanda y 037000729600: Secret Dry Spray Antitranspirante / Desodorante Waterlily.