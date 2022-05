Orden un recall urgente de frutas que podrían ser portadoras de norovirus

Si ha comprado frambuesas recientemente es importante estar atento al retiro del mercado

El norovirus es responsable del 50 por ciento de los brotes de gastroenteritis por intoxicación alimentaria en Estados Unidos.

Un nuevo recall de frutas pone bajo alerta a los consumidores de Estados Unidos. El retiro de producto se debe a la presencia de un virus responsable del 50 por ciento de los brotes de gastroenteritis por intoxicación alimentaria en Estados Unidos.

De acuerdo con BGR, el recall de frutas, específicamente de frambuesas enteras de la marca Below Zero, se debe a que se encontró el virus norovirus presente en muestras provenientes de muchas de las bayas vendidas en todo el país.

Ordenan recall de frutas por riesgo de norovirus

Manatab, la autoridad canadiense de retiros de productos también emitió una orden de recall de Frambuesas Enteras Below Zero QF luego de la detección del norovirus. La agencia indicó que el retiro incluye un solo lote de frambuesas de Below Zero.

El lote afectado corresponde al: Frambuesas Enteras Below Zero IQF – 1 kg – Lote #: Código XT21253, PO #: M14475, BB: 2023-SE-09; UPC 0 69821 06020 4. El informe del recall de frutas no especificó cómo ocurrió la contaminación o cómo se detectó la presencia del norovirus.