Recall de gomitas Airborne vendidas en Walmart, Target, CVS y Walgreens

El fabricante Reckitt, conocido como RB Health (US) LLC, tomó la iniciativa de sacar el producto del mercado luego de recibir “70 informes de tapas o sellos que se desprendieron de las botellas, incluidos 18 informes de lesiones menores y un informe de una lesión en el ojo que requirió atención médica”, apuntó USA Today .

El recall no es para todas las presentaciones de Airborne Gummies. Según el reporte de las autoridades, “este retiro del mercado involucra solo botellas de 63 y 75 unidades de Airborne Gummies ” en sabores de arándanos, granada, naranja y frutas variadas.

De forma que “las botellas que ya se abrieron no están sujetas a este retiro , ya que habrían liberado cualquier acumulación de presión y no presentan un riesgo de lesiones”, explicó la empresa Reckitt en un aviso sobre el retiro del producto que publicaron en Schiffvitamins.com .

¿Podré recuperar mi dinero?

Las autoridades informaron a los consumidores que pueden pedir un reembolso por la devolución del producto defectuoso. Recuerde que esto solo aplica si el envase está cerrado, ya que luego de abrirlo no representa ningún riesgo para el cliente. Las gomitas en su interior están en buenas condiciones.

“Los consumidores con botellas sin abrir no deben intentar abrir el producto y deben comunicarse con Reckitt para devolver las botellas sin abrir y recibir un reembolso completo“, explicó la Comisión. “Se proporcionará una etiqueta con franqueo pagado. Las botellas que ya han sido abiertas no están sujetas a este retiro, ya que habrían liberado cualquier acumulación de presión y no presentan riesgo de lesiones.”