Luego de que fuera puesta ‘en jaque’ durante casi 70 días por su contagio de COVID durante 2020 lo que le impidiera estar junto a su hijo y esposo, Danna García decidió darse un ‘respiro’ del trabajo para valorar más su vida y la de su familia, por lo que no ha estado activa por un año.

Danna García vivió un 2020 muy aterrador gracias al COVID y a que el infectarse de coronavirus estuvo a punto de llevarla a la muerte dado que no se recuperaba y estuvo aislada por casi tres meses sin poder ver a su hijo y a su esposo, devastada y muy preocupada; a un año de eso, alarma con un nuevo video.

Hace apenas una semana en su cuenta de Twitter, Danna García usaba sus fuerzas para mandar un sentido mensaje a sus seguidores sobre la importancia del tiempo ¿sería que presentía que algo no anda bien del todo con su salud luego de batallar con el coronavirus?

Esas escenas recuerdan cuando a principios de Abril de 2020, Danna García salió positiva a COVID y esperando que no se agravara su situación decidió aislarse, sin imaginar que en tan sólo cinco días tendría que ser llevada al hospital de emergencia porque no podía respirar.

En 2020, Danna García tuvo que requerir hospitalización para respirar y tras días de luchar por su vida, regresó a su departamento, pero la pesadilla por el COVID no terminó sino hasta pasados los dos meses porque daba positivo una y otra vez y además vivió discriminación de parte de sus vecinos.

La gente manda su apoyo para Danna García

El video provocó que varias personas mandaran mensajes de apoyo a la actriz, aunque no se sabe si aún continúa con COVID o no: “Solo las personas que nos ha dado COVID sabemos lo que se sufre ojalá se recupere y siga sana en su vida”, “Dios permita que alcances Victoria siempre en nombre de Jesús”, “Una más con COVID”, “El covid le dio muy duro a ella, pero ahí va batallando”.

Y los mensajes continuaron: “Conozco personas que estuvieron ingresados y entubados y no reciben nada de esas “terapias” y esta tía que?”, “Se volvió enfermar? o no 4 veces pues donde anda esta niña”, “Y aun hay personas que no creen que exista esa enfermedad terrible”, “Terapia post neumonía de toda la vida”, “Otra vez?! Nombre esta mujer si que es bruta! Ya mejor que se la lleve el covid”, opinaron algunos, aunque se dice que ese video corresponde a un tratamiento que Danna García se tiene que hacer tras sufrir neumonía luego del coronavirus.