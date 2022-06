Rebel Wilson anuncia su noviazgo con una mujer; “Mi princesa Disney”

La criticaron por haber tenido una relación con Jacob Busch

“Algunas personas en las redes sociales dicen: ‘Oh, bueno, perdiste peso y luego conseguiste un novio sexy’. Pero, lo que sí quiero decirles a esas personas es que en realidad salí con Jacob cuando estaba en mi mejor momento. ”, le dijo la estrella de “Bridesmaids” a la revista E! News.

Cuando Rebel Wilson anunció en ese entonces, que salía con Jacob Busch, la gente la comenzó a criticar, por lo que no dudó en declarar: “No es como si de repente perdiera peso, y luego dices, oh, tienes un novio sexy, así no es como funciona”, agregó. “A este tipo le gustaba en los 100 kilos (220 libras) y ahora en los 75 kilos (165 libras). Solo quiero aclarar eso. Hay algo realmente reconfortante en eso para mí porque piensas, oh, no era necesariamente mi tipo de cuerpo. Él realmente me quiere por mí”, dijo en el 2020 para la revista. Archivado como: Rebel Wilson noviazgo con mujer