La actriz y productora Rebecca Jones se encuentra de luto por el sensible fallecimiento de un ser querido, así lo demostró en sus redes sociales, compartiendo una imagen donde aparece con esta persona que al parecer apreciaba mucho y que ahora ha pasado a mejor vida.

De inmediato los internautas apoyaron a Rebecca en esta triste situación que la tienen bastante dolida tanto a ella como a su familia por la sensible perdida de su prima, en donde hasta el momento no ha dado a conocer las causas de la muerte. Los fans envían sus condolencias.

“Mi mas sentido pésame a usted y a todos sus familiares”, “Lamento muchísimo su perdida, también perdí hoy a un tío, D.E.P”, “ @la_rebeccajones mi más sentido pésame para Ti RIP. Me encantaba seguirte ver tus vídeos de sobre vivencia y buena actitud así la vida. Fortaleza para la family!”, fueron más mensajes de los usuarios.

Rebecca Jones de luto: Vence al cáncer

“Es un año impresionante, el año más fuerte de mi vida, porque comencé este año trabajando en una gira, me enfermé de cáncer, me lo traté, erradiqué el cáncer y ya estoy de regreso trabajando, ha sido meteórico”. En la entrevista la actriz de la novela mexicana, Cuna de Lobos, argumentó que no solo cambió su rutina, sino su forma de ver la vida:

“Te a ver volver a disfrutar, convivir, en donde una sonrisa logra muchísimas cosas, a saber, que no pasa nada con muchas de las situaciones con las que nos enojamos en día a día, los pensamientos toxicas hay que erradicarlos” comentó la mexicana en la entrevista para El Universal. Para leer la entrevista aquí.