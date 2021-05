Rebecca de Alba contó por qué decidió que no quería tener hijos

La conductora mexicana aseguró que perdió varios bebés, entre ellos el que iba a tener con Ricky Martin

Rebbeca de Alba asegura que su relación con el astro boricua inició como una gran amistad Rebecca de Alba abortos. La conductora mexicana Rebecca de Alba siempre se ha caracterizado por ser muy discreta en lo relacionado a su vida privada, sin embargo, desde hace varios años su nombre se ha visto envuelto en varios rumores que han puesto en duda su sexualidad y que la han acusado de haber sido la “tapadera” de Ricky Martin. Y a pasar del tiempo Alba ha sabido como lidiar con esos comentarios y tras varios años en permanecer en silencio, de hace tiempo a la fecha ya se ha abierto más en varios temas personales, tal y como lo hizo en la más reciente edición de la revista mexicana Caras, en donde realizó reveladoras declaraciones. Rebecca de Alba abortos: La decisión de no ser madre En redes sociales circula parte de la entrevista que Rebecca de Alba ofreció para la revista Caras, en ella se muestra de forma muy relajada a la conductora hablando sin tapujos de varios temas, entre ellos el de la maternidad, sobre la cual dijo que desde hace tiempo tomó la decisión de no tener hijos. “Hubo en momento en la vida que ya elegí por circunstancias de la vida, de edad y todo, que ya no iba a arriesgarme a ser ya ser mamá, pero tuve varias pérdidas, o sea, sí quedé embarazada en varias ocasiones y todos los perdí, claro que quise ser mamá”, aseguró la conductora.

Rebecca de Alba abortos: Sí intentó ser madre La conductora ahondó más en el tema, y dio a conocer que antes de decidir no tener hijos tuvo varios abortos: “Y lo de los hijos decidí que iba a tener hijos con estas parejas y no se dio y pues no es una tragedia ni es un horror, es la vida, entonces, la vida es sabia, nada controlamos y toma las cosas como vienen”, relató. Aseguró que el no experimentar la maternidad no le ha causado ningún conflicto, y ella vive plenamente su vida. “Yo soy una mujer completa y realizada, no a través de la maternidad, soy una mujer completa, sólida y realizada a través de mis vivencias, mis experiencias, mi trabajo, mi familia, las relaciones que he tenido”.

Rebecca de Alba abortos: ‘La mujer es una máquina perfecta’ Aseguró que el hecho de no tener hijos no la hace una mujer incompleta: “Yo creo que la mujer es una máquina perfecta, así perfectamente bien diseñada que no necesita a nadie, ni una pareja, a nadie, para entonces procrear una familia, y que se sienta incompleta por no tener hijos en lo absoluto, nunca lo pensé así, ni de chica”. No es la primera vez que la oriunda de Zacatecas habla de su decisión de no tener familia, pues en entrevistas pasado siempre ha dicho que ella está plena tal y como está, y que su vida esta completa pues tiene otros intereses y objetivos que para ella son prioridad.

Rebecca de Alba abortos: Habla de sus preferencias sexuales La conductora también habló sobre los rumores que giran en torno a su orientación sexual, asegurando que lo que digan de ella es algo que la tiene sin cuidado. “Me da igual que piensen lo que sea, creo que hasta me hace más interesante si dudan de mis preferencias sexuales, pero no, no soy gay”. Fue en el año de 2010 cuando el cantante puertorriqueño Ricky Martin habló públicamente de su sexualidad, habían pasado ocho años de su ruptura con Rebecca de Alba. Cuando el cantante boricua reveló sus preferencias sexuales, muchos la atacaron a la conductora y hasta la acusaron de haber sido su tapadera.

Rebecca de Alba abortos: Asegura que no fue tapadera de nadie Aseguró que las preferencias sexuales de sus expareja Ricky Martin no definen las suyas y dejó en claro que ella jamás actuó como una tapadera del famoso cantante: “el hecho de que Ricky lo sea, no es una gripe que se pega, y taparle pues no, tengo muy definidas las razones del por qué yo estoy con alguien”. “Entonces estuve con él porque conectamos desde los 18 que él tenía y yo tenía 24, fuimos muy amigos, entonces la amistad se convirtió en ser pareja, pues yo creo que él vivió su proceso y ya un día decidió que no tenía que estar conmigo, con ninguna mujer”, narró la conductora de 56 años a la revista Caras.

‘Quedé embarazada y lo perdimos’ En la charla, la conductora zacatecana dio más detalles sobre la relación de siete años que mantuvo con el cantante puertorriqueño Ricky Martin: “nosotros quisimos hacer una familia, obvio, tener nuestros hijos, entonces sí quedé embarazada y lo perdimos, digo lo perdimos porque fue un hombre que se involucró absolutamente”. No fue la primera vez que Rebecca de Alba habló sobre el tema, pues el años atrás, la agencia EFE informó sobre el tema. “Tuvimos una pérdida, sí; íbamos a ser papás y no se dio”, señaló Rebecca de Alba al programa “Historias engarzadas”, de Televisión Azteca, reproducido por la edición digital de la revista Quién. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LA ENTREVISTA

‘Hubiera sido muy lindo’ La conductora admitió que ella y Ricky Martin intentaron ser padres, algo -dijo- que “hubiera sido muy lindo”, y agregó que la pérdida del bebé fue una situación que enfrentaron juntos. “Fue algo de aquí no se termina nada, aquí la vida continúa, algo que se llevó a cabo con mucha entereza”, refirió en aquella ocasión la conductora. La relación entre ambos comenzó hacia finales de la década de los noventa y terminó siete años después por la distancia y los compromisos de ambos, entre otros motivos. Ahora Ricky Martin es padre de 4 hijos, los gemelos Valentino, Matteo, Lucía y Renn, que fueron concebidos por inseminación artificial y posteriormente implantados en un vientre de alquiler.

No es una mujer perfecta En su más reciente entrevista para la revista Caras, la conductora también tocó otros temas, habló que sus inseguridades y aseguró que a diferencia de lo que la gente cree, que tiene una imagen perfecta, Rebecca de Alba, relató que sí tiene varias incertidumbres sobre su persona. “Tengo y he tenido mis inseguridades, que está muy bien porque en términos vulnerables e inseguros creces bastante, pero sí siempre tuve como mi carácter y mis objetivos claros, no llegué a todos, pero eso también es muy bueno asimilarlo”.

Dice que hay que reconocer los fracasos para crecer Rebecca de Alba ahondó en el tema y dijo que los fracasos te dejan una mayor enseñanza: “cuando te dicen es que el éxito y lograr todo, y yo digo no, realmente también hay que reconocer a lo que le llaman fracaso que finalmente te lleva a un lugar, sobre todo más personal, de éxito”. En la entrevista con la publicación mexicana relató que para ella la fama es es algo engañoso y que lo mejor es tener un buen sistema de valores para que no sea peligrosa en tu vida y en tu carrera. “(La fama) una señora engañosa que puede ser muy peligrosa, tienes que tener valores muy claros”, relató Rebecca.