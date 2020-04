Texas reabrirá pronto cantidades “masivas” de negocios, dijo el gobernador republicano Greg Abbott el miércoles, provocando un regreso inminente de salones de belleza y restaurantes en un momento en que el presidente Donald Trump apunta a una reapertura nacional rápida tras los cierres a causa del brote de coronavirus, reseñó The Associated Press.

Durante una serie de entrevistas de radio y televisión, Abbott aseguró que la vida en Texas comenzaría a parecer más normal a principios de mayo, pero con estándares de seguridad para limitar la propagación del brote en curso.

El gobernador también señaló que los grandes centros urbanos como Dallas, donde el brote de coronavirus es más grave, comenzarán a reabrir bajo diferentes reglas a diferencia de las áreas rurales que tienen menos casos.

Hair salons and shopping inside stores could be coming soon.

We are working around the clock on safe protocols for both employers and customers.

This must be done in ways that prevent the spread of #COVID19. #coronavirus #txlege https://t.co/QWof4XyxkC

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) April 22, 2020