Reapertura Florida coronavirus. Los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, los más afectados por el nuevo coronavirus en Florida, quedarán por ahora fuera de la primera fase de la reapertura del estado, que comenzará el 4 de mayo, anunció este miércoles el gobernador Ron DeSantis.

El gobernador informó en una comparecencia ante los medios en Tallahassee, la capital estatal, de cómo Florida va a hacer para ir regresando a la normalidad de una “manera inteligente, segura y paso a paso” y manteniendo como prioridad la protección de las personas más vulnerables, ancianos y enfermos crónicos, fundamentalmente.

En la Fase Uno se relajarán la mayor parte de las medidas que restringían la actividad económica y fueron incluidas en el decreto de confinamiento que entró en vigor el 1 de abril, un mes después del primer caso confirmado de Covid-19 en el estado, que a día de hoy tiene 33,193 casos y 1,218 muertes.

ICYMI, today I laid out Phase One of my Safe. Smart. Step-by-Step. Plan for Florida's Recovery. https://t.co/ANwko4bGhZ

No obstante, se mantendrá la obligatoriedad del distanciamiento físico de seis pies (1.82 metros) entre personas y la prohibición de reunirse más de diez personas.

Salvo cines, bares, gimnasios, peluquerías y otros establecimientos de servicios personales, todos los negocios podrán abrir sus puertas en Florida a partir del 4 de mayo, aunque algunos deberán funcionar con determinadas restricciones.

Los restaurantes podrán atender solo el 50 % de sus mesas, pero si tienen terrazas bastará con mantener la distancia física de seis pies (1.82 metros) entre los clientes, y en las tiendas se funcionará al 25 % de la capacidad, por ejemplo.

Ante la noticia de la reapertura, el gobernador republicano de Florida no quiso dar fechas de cuándo se pasará a la segunda fase ni de cuándo será la inclusión de los tres estados del sureste, donde se concentran un importante número de casos.

De las 47 nuevas muertes anunciadas hoy, catorce corresponden a Miami-Dade, que cuenta con 2.7 millones de habitantes y presenta 11,927 casos y 338 muertes, las cifras más altas de todo el estado.

Le siguen Broward con 4,898 casos y 182 muertes y Palm Beach, con 2,911 casos y 178 muertes.

DeSantis dijo que sabían desde el principio que la situación iba a ser peor en esa zona de Florida que en ninguna otra.

Gran parte de la rueda de prensa la dedicó a criticar a los medios que pronosticaron que el Covid-19 iba a pegar a Florida tan fuerte como a Nueva York o Italia, y a mostrar las cifras oficiales que, a su juicio, contradicen esos pronósticos y muestran que “no lo hemos hecho tan mal”.

El gobernador de Florida, recalcó que con la entrada de la reapertura en la Fase Uno la posibilidad de ver “la luz al final del túnel” por coronavirus está más cerca.

Todo el plan se ha diseñado teniendo en cuenta opiniones y recomendaciones de médicos, epidemiólogos y también empresarios y políticos y con la idea de que se hará todo lo necesario para proteger a los más vulnerables.

“El miedo es nuestro enemigo”, dijo en un mensaje a los floridanos para asegurarles que deben sentirse seguros ante la reapertura por coronavirus.

I will be holding a press conference at 5:00 PM to announce my SAFE. SMART. STEP-BY-STEP. Plan to Re-Open Florida. Watch live on https://t.co/FBjm0K60MW. pic.twitter.com/NkXDiCkiiF

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) April 29, 2020