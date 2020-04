Reapertura de la economía será decidida en “breve” aseguró Trump

El presidente Donald Trump afirmó el lunes que será él quien decida cómo y cuándo aliviar las normas de distanciamiento social, mientras se muestra cada vez más ansioso para reabrir lo más pronto posible al país afectado por el coronavirus, reseñó The Associated Press.

Gobernadores y líderes locales, quienes han implementado restricciones obligatorias, expresaron su preocupación de que el plan de Trump de regresar a la normalidad quitará vidas y extenderá la duración del brote.

Trump ha presionado para reabrir la economía, que se ha desplomado por el cierre de empresas y millones de personas que se están quedando sin empleo y batallando para obtener las necesidades básicas.

Trump tuiteó el lunes que “dicen que es decisión de los gobernadores abrir los estados, no la del Presidente de Estados Unidos & Gobierno Federal. Que quede completamente claro que esto es incorrecto… es la decisión del Presidente, y por muchos buenos motivos”.

For the purpose of creating conflict and confusion, some in the Fake News Media are saying that it is the Governors decision to open up the states, not that of the President of the United States & the Federal Government. Let it be fully understood that this is incorrect….

“Habiendo dicho eso, la Administración y yo trabajamos de cerca con los Gobernadores y esto continuará. ¡Una decisión mía, en conjunto con los Gobernadores e información de otros, se tomará a la brevedad!”, agregó.

El mes pasado Trump implementó recomendaciones a nivel nacional para que la mayoría de los estadounidenses se quedaran en casa y mantuvieran distancia para contener la propagación del virus. Sin embargo, sus normas, que expirarían al final del mes, tienen poco impacto, a diferencia de las medidas de gobernadores y líderes locales que implementaron multas y otras penalidades y, en algunas jurisdicciones, se extenderán hasta junio.

Trump se ha enfurecido ante las críticas de que las restricciones sociales, cuyo objetivo son detener la propagación del coronavirus, pudieron haber salvado vidas de haberse implementado antes, y que cuando se suavicen sin duda surgirán nuevos casos.

Por su parte, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo resaltó que “reabrir la economía es un delicado equilibro” y aseveró que era una situación que nunca antes había ocurrido. “Debemos hacerlo lenta e inteligentemente y con todas las precauciones”, indicó a través de un tuit.

We are in a situation that never has occurred before.

Reopening the economy is a delicate balance.

The objective is to ease isolation & increase economic activity without increasing the infection rate.

We must do it slowly & intelligently & with every precaution.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) April 13, 2020