La cara desencajada a sus 90 años y con los estragos que últimamente tuvo en su salud, Silvia Pinal provocó impacto en los asistentes a la obra de teatro en la que participa, sin embargo, aunque fue muy aplaudida, lo cierto es que la mexicana no luce ya adecuadamente para estar en un proyecto así.

“Uy mucho dinero”, fue uno de los memes que la reaparición de Silvia Pinal en los escenarios se hizo viral en Twitter debido a que aunque la actriz apareció maquillada y peinada, es obvio que en silla de ruedas y con su fuerza ya no puede estar arriba de un escenario y piden que ella esté descansando tranquilamente.

Y es que después de enfrentar diversos problemas de salud, Silvia Pinal se recuperó del COVID y de problemas de cuerpo para retomar su carrera, pero la gente no considera que la primera actriz se deba presentar más así, pues es evidente su cansancio y que su edad ya no le permite sus capacidades al cien por ciento.

La gente no está teniendo piedad ni respeto con la legendaria Silvia Pinal quien a sus 90 años de edad está de vuelta a los escenarios por medio de una obra de teatro llamada ‘Caperucita, qué onda con tu abuelita!’ en donde la madre de Alejandra Guzmán sale en silla de ruedas.

Aunque Silvia Pinal es muy profesional y siempre pone lo mejor de sí para salir adelante, a sus 90 años luce cansada y en la puesta en escena es ayudada por sus compañeros para mover la silla de ruedas por el escenario, lo que muchos tomaron como clara referencia a que no debe estar más allí frente al público.

Gustavo Adolfo Infante opina y manda mensaje

Por su parte, según menciona el portal ‘Sopitas‘, el periodista Gustavo Adolfo Infante mandó un mensaje de apoyo para la actriz: “Yo le aplaudo a doña Silvia Pinal las ganas que tiene de trabajar, es una mujer inagotable, incansable, pero llegó un momento en que las divas se tienen que retirar como María Félix se retiró, no la vimos en sus últimos días, Elsa Aguirre, María Victoria, Marco Antonio Muñiz, el Loco Valdés, Polo Polo, Xavier López Chabelo, para qué exponer a Silvia Pinal”, expresó.

Y remató el periodista con los hijos de la diva: “Esto no es lo que Silvia Pinal se merece para retirarse del medio artístico y no me salgan los hijos con que ‘mi mamá necesita el dinero’, o sea, porque cuánto le pueden pagar. Nomás ve esa escenografía, casi casi la pinté yo. Es lamentable, ve al zorrillito, parece que se lo compró en el mercado de la Lagunilla el disfraz, entonces está bien chafita”, dijo Infante.