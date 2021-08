“Se me salieron las cosas de control”: El cantante de música regional Remmy Valenzuela reaparece para contar toda la verdad tras la golpiza que le propició a su primo y a su novia, afirmando que “las cosas se le había salido de control”, sin embargo seguidores se van contra él y tunden en críticas.

“Lo que si sé es que si es inocente no debería estarse escondiendo, debe salir y enfrentar lo qué pasó”, se puede leer al pie de publicación, a lo que otras personas respondieron: “Ay Remigio, ya da la cara, de todas maneras quedaste fuera del gusto de la gente”, “Salió una nota que fue detenido en Guatemala”, “Pues si se está escondiendo, quiere decir que si es culpable, y pues si lo es, adiós carrera”.

Tras este escándalo, mucho se argumentó que el cantante Remmy Valenzuela desapareció, ya que para ese entonces, no se sabía el paradero del compositor, ante esto, y de acuerdo con la cuenta de Instagram de @chamonic3, Remmy se encontraría en Guatemala o en la casa del también cantante Julio Preciado:

“Hay muchos problemas, todas las familias tienen problemas”, comenzó con sus declaraciones Remmy Valenzuela, “Es solo que está vez se salió de control todo, tengo muchas pruebas y muchas cosas que decir, es la primera vez que se me sale de control algo familiar”, esto último fue lo que más causó eco entre los internautas, ya que afirmaron que entonces no era la primera vez que pasaba.

Ante estas declaraciones, los seguidores del portal de @chicapicosa2 no lo tomaron a bien, ya que tras estas palabras se le fueron contra todo al cantante, afirmando que él debería de estar en la cárcel, y que sin duda su carrera artística se había ido a pique tras esta situación tan lamentable.

Sus declaraciones no terminarían ahí, ya que después de reaparecer tras la golpiza que le propició a su primo y a la novia de este, el cantante Remmy Valenzuela afirmó que era su vida privada y que “todos podían cometer errores en alguna vez de su vida: “Todos tenemos errores, todos tenemos una vida, y bueno, mi vida privada es mi vida privada”, finalizó.

Lo tunden en críticas; Remmy Valenzuela reaparece tras propiciar golpiza

Entre los comentarios, se podía leer lo siguiente, en donde una seguidora argumentaba que entonces no era la primera vez que Remmy Valenzuela hacía este tipo de cosas: “O sea que es la primera vez que se supo, por eso dice que ‘se le salió de control’, ¿Como es posible que las autoridades mexicanas con esas pruebas lo dejen sin castigo? ¿Hasta cuándo cambiará mi país?”.

“Este hombre debe de estar en la cárcel, esto no fue un problema familiar, fue pasarse de pend…”, “Y todavía dice que es la primera vez que se me sale de control, ¿o sea que lo hace seguido pero no sale a la luz?”, “Ojalá las personas gustosas de su música le dieran la espalda a sus conciertos, ellos se sienten dueños del mundo, son tan pedantes, el público los hace”. VIDEO AQUÍ