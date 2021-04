‘Se parece a Pancho Barraza’, “Ese no es Rafa Amaya”, “OMG Mira su nariz ya parece Pancho Barraza. Un claro ejemplo de que las drogas destruyen”, “Se parece mucho a Pancho Barraza. Pero si es Rafa igual sigue guapo”, “A mí me da mucha pena verlo y mucha tristeza después de llegar a la cima del éxito y ahora verlo así todo tonto da mucha lástima!!!”, fueron algunos de los comentarios que escribieron en redes sociales.

Con una gran sonrisa Rafael Amaya dijo sentirse feliz de volver a reencontrarse con su público, el cual no lo olvida y siempre le ha brindado todo su apoyo, aún en sus momentos más duros, sin embargo, muchos de sus seguidores no dudaron en reaccionar ante su reaparición y comentar su cambio físico.

“Puros chismes. tantas cosas que han dicho de mí, que si el video, que esto y que el otro, aquí estoy, lo que se ve no se juzga y aquí estoy al cien con ustedes, muy agradecido con Dios, con mi familia, con mis amigos y pues con los fans, sobre todo, que no han perdido la fe y les ofrezco una disculpa por no estar todo este tiempo al pendiente de ustedes”.

“Estoy mejor que nunca, muy feliz, muy contento, gracias de corazón y ya no me les voy a perder tanto”, aseguró el actor que interpreta al personaje de “Aurelio Casillas” en la serie de El señor de los cielos, que ha tenido gran éxito a nivel mundial.

“He aprendido muchas cosas, acercarme a mi familia, acercarme a Dios, acercarme a la gente que me quiere de verdad, a la gente que me conoció antes de salir en la serie de El Señor de los Cielos, aprendí a valorar las cosas, aprendí a regresar a mi centro, a regresar a mi niño interno, a escucharlo”.

Rafael Amaya reaparece y le dice a Roberto Tapia que es su ‘ángel’

“La vida me dio la bendición de tener muchos ángeles, muchas personas que me quieren y aquí está uno de ellos”, dijo Rafael Amaya dirigiéndose nuevamente al cantante Roberto Tapia, quien le ha demostrado su apoyo en los momentos más difíciles de su vida.

Roberto aseguró que nunca le dará un consejo malo a Rafael, y que si ve que algo anda mal se lo hará saber: “A final de cuentas, yo también he pasado por otro tipo de problemas, no ha sido como en su caso en las drogas, pero he pasado por problemas que no se valen”.