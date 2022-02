Fernando Colunga acaba de cumplir 55 años de edad y cuando ya no pudo estrenar la serie ‘Malverde’, en Telemundo aunque fuera anunciado con bombo y platillos, meses después de ser presentado, renunció al proyecto y aunque sigue en la empresa, no quedó ‘bien parado’, pero ahora, dos años después, ‘reaparece’.

‘Historia de un clan’, está en grabaciones y en la serie, Fernando Colunga será Aquiles Greco, un hombre autoritario y con un carácter muy estricto que no tendrá escrúpulos para lograr mantener a su familia en el status al que ha estado acostumbrado siempre, no importa si pasa por encima de los demás.

Responde a la pregunta sobre sus preferencias sexuales

Mucho se ha dicho por qué a sus 55 años años, Fernando Colunga no tiene pareja o hijos, por lo que sin duda eso ha puesto en tela de juicio sus preferencias sexuales, sin embargo, en una de sus entrevistas hace años, respondió a la interrogante de si es atraído por los hombres y no quiere salir del closet:

«Eso no me lo van a preguntar y si me lo preguntan diría no y ya, y si fuera diría si también», dijo al periodista Gustavo Adolfo Infante en una entrevista de varios años atrás y aseguró que el secreto para su felicidad es que ha vivido su vida como ha querido, por eso aconseja a las personas hacer lo mismo.