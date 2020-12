Realizan citación para Hunter Biden en investigación por fraude de taxes

Recientemente el hijo del presidente Donald Trump confesó hace poco está bajo una investigación por un supuesto fraude de taxes

La nueva citación de Hunter Biden está relacionada con una empresa de gas ucraniana llamada Burisma

De acuerdo con un reporte de Associated Press, el hijo del presidente electo Joe Biden, Hunter Biden recibió una citación como parte de la recién revelada investigación por un supuesto fraude de taxes.

Según el informe reseñado, la investigación contempla más de 24 empresas ligadas con Hunter Biden, la citación que fue emitida el martes ha sido ampliada en busca de examinar más a fondo las finanzas del hijo del presidente electo.

La agencia de noticias señala que la relación de Hunter Biden con la empresa de gas ucraniana Burisma, ha atraído serios problemas para el demócrata y próximo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

También, aclara que no esta comprobado que la relación de Hunter con dicha empresa sea el centro de la investigación o sólo parte de las amplias investigaciones.

La fuente, citada por The Associated Press, declaró bajo anonimato al no estar autorizada para revelar la naturaleza de la citación.

Además, el Departamento de Justicia está investigando en las finanzas del hijo del presidente electo Joe Biden, algunos de los tratos que tuvo con China y otras transacciones, informó una fuente allegada a The Associated Press.

Las revelaciones colocan los reflectores nuevamente sobre las finanzas de Hunter Biden, un tema que afectó la exitosa campaña presidencial del padre y que fue usado una y otra vez por el presidente Donald Trump y sus aliados.

La revelación de dicha investigación llegó en un momento delicado para el demócrata Joe Biden, puesto que se encuentra seleccionado a su gabinete.