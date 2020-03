El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) anunció el jueves que retrasaría la fecha límite para que los estadounidenses soliciten y reciban una real ID o una licencia de conducir debido a la pandemia de COVID-19, reseñó FOX News.

Asimismo, la medida también aplica para las tarjetas de identificación con la estrella dorada en la esquina superior derecha.

El gobierno de Trump decidió un retraso de 12 meses extendiendo la fecha límite previa para obtener una real ID (tarjeta de identificación) hasta el 1 de octubre de 2021, después de que los departamentos de vehículos motorizados de todo el país se vieron obligados a cerrar sus puertas cuando los funcionarios estatales tomaron precauciones para detener la propagación de COVID-19, incluyendo cerrar lugares con gran cantidad de personas.

Acting DHS Secretary Chad Wolf said the delay is due to the upheaval brought by the coronavirus pandemic. https://t.co/7Y6AVyaVCM

“Debido a las circunstancias resultantes de la pandemia de COVID-19 y la declaración de emergencia nacional, el Departamento de Seguridad Nacional, según las instrucciones del presidente Donald J. Trump, está extendiendo el plazo de cumplimiento de REAL ID más allá del actual 1 de octubre de 2020”, se lee en el comunicado emitido por el secretario interino del DHS, Chad Wolf.

“He determinado que los estados requieren un retraso de doce meses y que la nueva fecha límite para la aplicación de REAL ID es el 1 de octubre de 2021. El DHS publicará un aviso de la nueva fecha límite en el Registro Federal en los próximos días”, agregó Wolf.

Asimismo, el secretario indicó a través de su cuenta en Twitter que “los estados de todo el país están cerrando o restringiendo temporalmente el acceso a los DMV. Esta acción impedirá que millones de personas soliciten y reciban su real ID”.

THREAD: Due to circumstances resulting from the #coronavirus pandemic and the national emergency declaration, @DHSgov, as directed by President @realDonaldTrump, is extending the REAL ID enforcement deadline beyond the current October 1, 2020 deadline.

— Acting Secretary Chad Wolf (@DHS_Wolf) March 26, 2020