El alcalde de Nueva York indicó que la ciudad podría reabrir en junio si disminuían los indicadores de coronavirus

“En junio podremos hacer cambios reales si continuamos nuestro proceso” dijo el alcalde

Por su parte, el gobernador Andrew Cuomo extendió la orden de “pausa” de Nueva York hasta el 7 de junio

La reapertura de la ciudad de Nueva York podría comenzar en junio mientras las hospitalizaciones relacionadas con el coronavirus y otras estadísticas continúen disminuyendo, dijo el alcalde Bill de Blasio este lunes, según reseñó The New York Post.

“Junio ​​es cuando potencialmente podremos hacer algunos cambios reales si continuamos nuestro progreso”, dijo de Blasio durante su rueda de prensa diaria.

El alcalde agregó: “A finales de mayo, principios de junio, es cuando podremos comenzar a llenar los espacios en blanco”.

“A menos que ocurra algo milagroso, esperaremos hasta junio”, dijo de Blasio.

Mayor Bill de Blasio says New York City’s lockdown is likely to continue into June https://t.co/eetj0CB43L — Bloomberg Politics (@bpolitics) May 11, 2020

De Blasio señaló que la ciudad continuará monitoreando sus indicadores diarios de coronavirus, como el número de hospitalizaciones, los ingresados ​​en unidades de cuidados intensivos y el porcentaje de personas que dan positivo para COVID-19 para decidir cuándo reabrir las empresas y negocios no esenciales.

“Tenemos nuestros indicadores diarios. El estado tiene sus indicadores”, dijo de Blasio. “Todos estamos trabajando juntos… todos los indicadores son valiosos”.

El alcalde agregó que “según todos los conjuntos de indicadores, claramente todavía no estamos listos para reabrir”.

Por su parte, el gobernador Andrew Cuomo extendió la orden de “pausa” de Nueva York hasta el 7 de junio.

Sin embargo, se espera que partes del estado reabran esta semana luego de que el gobernador actualizó cuán cerca están las regiones de alcanzar los siete puntos de referencia necesarios para reiniciar sus economías, reseñó ABC7.

Today we enter a new phase in the battle against COVID-19. We have established criteria for reopening based on 7 metrics: pic.twitter.com/Ar1QzxLUyl — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) May 11, 2020

Cuomo dijo que las regiones Finger Lakes (Rochester), Mohawk Valley (Utica) y Southern Tier (Binghamton, Ithaca, Elmira) serán las primeras en alcanzar todos los puntos de referencia para el final de la semana.

A partir del 15 de mayo, podrán reabrir ciertos negocios de bajo riesgo y actividades recreativas, como paisajismo y jardinería, actividades recreativas de bajo riesgo al aire libre como el tenis y auto cines.

“También abriremos ciertos negocios en todo el estado, que son de bajo riesgo”, dijo Cuomo. “Paisajismo, jardinería, oportunidades recreativas de bajo riesgo como el tenis, salas de cine drive-in”.

New York will reopen statewide certain low-risk businesses and recreational activities as of May 15. These include: -Landscaping and gardening

-Outdoor, low-risk recreational activities like tennis

-Drive-in movie theaters — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) May 11, 2020

La ciudad de Nueva York solo ha cumplido 4 de los 7 puntos de referencia.

Aunque de Blasio dijo el lunes que la Gran Manzana “todavía no está fuera de peligro” en su lucha contra el virus, los últimos indicadores diarios de coronavirus de la ciudad muestran “buenas noticias”.

“Hoy tengo buenas noticias y es realmente maravilloso informarles esto”, dijo de Blasio sobre las estadísticas, que tienen un retraso de dos días.

Los pacientes en cuidados intensivos por sospecha de COVID-19 en todo el sistema de hospitales públicos de la ciudad disminuyeron de 540 el viernes a 537 el sábado, mientras que el número de personas ingresadas en los hospitales de la ciudad cayó de 69 el viernes a 55 el sábado, según los datos.

“Eso es alentador en comparación con donde estábamos”, dijo de Blasio sobre las hospitalizaciones.

El porcentaje de personas evaluadas en toda la ciudad que son positivas por coronavirus también bajó del 17 por ciento el viernes al 13 por ciento el sábado.

“Este es exactamente el tipo de día que queremos ver”, dijo de Blasio a los periodistas. “Ahora veamos si podemos hacer varios días juntos con resultados similares y eso será una señal” para comenzar a relajar las restricciones.

“Tenemos mucho trabajo que hacer para llegar allí”, concluyó el alcalde.

Nueva York entrenará personal para rastrear trayectoria de virus

Nueva York lanzará pronto un programa para entrenar a empleados para seguir la pista al virus mediante la observación de personas que hayan entrado en contacto con alguien contagiado, reseñó The Associated Press.

La iniciativa, considerada clave para evitar un repunte del COVID-19, abarcará a miles de personas que hasta ahora no han recibido entrenamiento alguno en temas de salud pública.

Debido a que el entrenamiento no se puede hacer físicamente en un lugar debido a la prohibición de congregar a gran número de personas, será por internet, mediante un curso de unas cinco o seis horas de duración, a partir del lunes.

Archivado como: reabrir Nueva York junio